Morre “Bus”, professor que marcou época nos cursinhos de Curitiba

Morreu, na manhã deste sábado (10), em Mafra-SC, o famoso professor Bus, que lecionou por diversos anos em cursos pré-vestibular de Curitiba. José Carlos Bus tinha 54 anos e lutava há quase cinco anos contra um câncer no cérebro. Curitibano e formado em matemática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Bus ficou conhecido entre seus alunos pela maneira extrovertida com que conduzia suas aulas.

Após dar aulas em várias escolas na capital paranaense, o professor se mudou para Mafra, onde lecionou na UnC e no Colégio Mafrense até ser diagnosticado com um câncer em estágio avançado. Conhecido entre seus alunos como “Bus, o Belo”, o professor teve passagens por diversos colégios, como Decisivo, Positivo, Expoente e Camões, entre outros. Em Mafra ele se formou também em Engenharia Civil, pela UnC.

Ex-alunos fizeram homenagens nas redes sociais de Bus e da sua esposa Claudia, também professora. Bus deixa também os filhos Renata e Renato.

“Deixou marcada uma geração com seu jeito único de ensinar! Um grande mestre! Bus, o Belo!”, escreveu uma segudora.

“Tive o privilégio de ver ‘Bus, o Belo, o Terrível’ fazendo sua brilhante passagem pela terra. Um professor e tanto! Um mestre de verdade! Seu legado certamente ficará na lembrança e na vida de muitas gerações”, destacou outra seguidora do professor.

Velório e sepultamento do professor Bus

O corpo do professor será velado na Capela Mortuária de Mafra, a partir das 14h deste sábado, e no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Portão, em Curitiba, a partir das 10h de domingo (11). O enterro está previsto para às 14h de domingo, no mesmo local.

Professor Bus, o belo, o terrível. Er uma das frases que marcavam as aulas de Bus. Reprodução/Redes Sociais.

