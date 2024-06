Mitsubishi realiza “MIT Weekend” nas concessionárias

A partir desta quinta-feira (20) até sábado (22), a Mitsubishi Motors realiza sua segunda ação comercial do ano. Batizada de MIT Weekend, ela trará condições especiais e exclusivas para a compra de qualquer veículo zero quilômetro da marca em todas as suas 121 concessionárias espalhadas pelo todo o país.

A Mit Weekend reforça o compromisso da Mitsubishi Motors em, mais do que produtos de alta qualidade, sempre oferecer um excelente negócio a seus clientes. A ação se soma às recentes reduções de preços em toda sua linha de veículos, especialmente no SUV modelo Eclipse Cross e na picape L200 Triton Sport, que tiveram seus preços reduzidos em até R$ 30 mil nos últimos meses.

Mais do que valores atrativos, a Mit Weekend oferecerá condições exclusivas para a compra de um veículo zero quilômetro. A linha Eclipse Cross será vendida com preços a partir de R$ 164.990 e supervalorização de R$ 5.000 no veículo usado em caso de troca.

Já a linha de picapes L200 Triton Sport terá preço especial que parte de R$ 245.490 e supervalorização de até R$ 20.000 no veículo usado em caso de troca.

Por último, a linha Pajero Sport será comercializada com preços a partir de R$ 339.990 e supervalorização de até R$ 25.000 no veículo usado em caso de troca.

Todos os modelos poderão ser adquiridos com condições especiais de financiamento, incluindo a opção de pagamento de 50% do valor do veículo no ato da compra e os outros 50% somente depois de 24 meses completos, com juros de 1,29% ao mês.

As ofertas serão válidas em todo o território nacional durante o período do MIT Weekend (20 a 22/06). (Foto: Mitsubishi/Divulgação).