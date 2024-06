Greve dos professores da UFPR chega ao fim: volta às aulas tem data definida

Uma assembleia realizada nesta quinta-feira (20), entre os docentes da Universidade Federal do Paraná, determinou a aprovação da proposta pelo Governo Federal e com isso a greve dos professores foi encerrada. O retorno das atividades acadêmicas acontece na próxima segunda-feira (24).

Com a aprovação do encerramento da greve, foi realizada a votação em relação à data do retorno às atividades acadêmicas. A proposta de retorno na próxima segunda-feira (24) foi a vencedora, com 174 votos. A proposta de retorno após a análise do CNG recebeu 139 votos. Houve também 8 abstenções.

A assembleia aprovou a constituição de um Grupo de Trabalho (GT) para tratar das questões relativas à pauta local e ao calendário acadêmico após o final da greve, cujos debates seguirão as diretrizes já aprovadas no Fórum de Coordenadores de Cursos da UFPR.

