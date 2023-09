A chaminé da tradicional churrascaria Costelão do Gaúcho, no bairro Hauer, em Curitiba, pegou fogo na noite de domingo (11). Calma, foi um procedimento comum realizado no local para evitar um incêndio de grande proporção. O Costelão do Gaúcho foi um dos primeiros a funcionar no sistema 24h em Curitiba,

O método é realizado uma vez por mês e assusta quem passa pelo local. A cena chama atenção e até sugere um incêndio que pode destruir com a churrascaria. Um vídeo viralizou nas redes sociais em que duas pessoas comentam da chaminé incendiária.

A reportagem da Tribuna do Paraná conversou na manhã desta segunda-feira com funcionários que explicaram que é feita a queima da gordura que fica encalacrada na chaminé, um combustível que “alimenta” as chamas. Em 2020, no Costelão do Gaúcho, ocorreu um pequeno incêndio na chaminé que precisou ser apagado pelo Corpo de Bombeiros.

No incêndio provocado pelos funcionários do Costelão neste domingo, uma equipe fica de plantão com extintores e muita água. O Corpo de Bombeiros também é alertado, caso venha a surgir algum pedido relatando do fogo.

