Prédio no Água Verde está entre os nove melhores projetos do país em 2023

O MUDA WF, empreendimento da Weefor com assinatura do escritório NNarq, vencedor do segundo Aberto de Arquitetura Weefor ARQ, está concorrendo ao prédio do ano em 2024. Na lista estão outros nove projetos brasileiros, mas apenas este em Curitiba.

O empreendimento está localizado na Rua Pará, no bairro Água Verde e ocupa uma área de aproximadamente 5250 m², com fachada de concreto aparente e iluminação natural privilegiada nos apartamentos e áreas comuns.

O Prêmio Prédio do Ano do ArchDaily celebra há mais de 15 anos a excelência arquitetônica e a inovação. Impulsionado pela voz coletiva dos apaixonados por arquitetura em todo o mundo. A premiação anual é um farol de imparcialidade, apresentando os projetos mais notáveis que moldam o ambiente construído ao redor do globo.

