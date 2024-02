Catracas serão instaladas no Jardim Botânico de Curitiba. Vai ter que pagar?

Os frequentadores habituais do Jardim Botânico e mesmo alguns turistas levaram um susto nos últimos dias ao se deparar com as obras de revitalização do Jardim Botânico, unidade de conservação que é o ponto turístico mais visitado de Curitiba. Além das obras no salão de exposições, iniciadas no final do ano passado, quem esteve no local encontrou um novo pórtico de entrada, com espaço para a colocação de catracas.

O fato despertou a curiosidade de algumas pessoas. Será que a entrada para visitação ao Jardim Botânico vai passar a ser cobrada? Em contrapartida, a Prefeitura de Curitiba garante que a entrada para a unidade de conservação permanecerá gratuita, como é desde a inauguração do espaço, em outubro de 1991.

A prefeitura informa que as catracas que serão instaladas na entrada do jardim servirão apenas para a contagem de público, assim como acontece já no Jardim Zoológico. As catracas vão servir para que a administração possa contabilizar o número exato de visitantes, dado importante para o planejamento de futuras intervenções e para a manutenção e preservação do espaço.

Ao contrário da Ópera de Arame, que passou a ter cobrança de entrada (atualmente nos valores de R$ 15,00 e R$ 7,50 para inteira ou meia entrada, respectivamente) após a concessão para uma empresa privada em 2012, o Jardim Botânico permanecerá com entrada livre, respeitando seu horário de funcionamento, das 6h às 19h30.

Não é parque

A prefeitura esclarece também que, “de acordo com a lei e a definição técnica, o Jardim Botânico não é um parque, conforme é considerado popularmente. Pelas suas características de unidade de conservação, é bastante especial: deve estimular a contemplação dos visitantes; contribuir na conservação da natureza, para a educação ambiental, na formação de espaços representativos da flora, em especial da regional, e ainda oferecer uma alternativa de lazer para a população.”

