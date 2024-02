Após polêmica criada com a instalação de catracas na entrada do Jardim Botânico, em Curitiba, a prefeitura decidiu reverter a instalação dos equipamentos. Uma grande dúvida surgiu na internet com relação à uma possível cobrança de ingressos no ponto turístico mais famoso de Curitiba. Segundo a pref´s, o espaço onde seriam as catracas terá outra estrutura.

Esse risco de cobrança, porém, foi negado pela prefeitura, que informou que as catracas serviriam apenas para a contagem de público. No começo da tarde desta terça-feira (06) a prefeitura afirmou que cancelou a instalação dos equipamentos.

+Leia mais! Chuva detona produtos no Largo da Ordem e feirantes chutam o pau das novas barracas; Prejuízo!

Nas redes sociais a polêmica ganhou fôlego. “Isso será um absurdo, se realmente ‘implantarem essa situação’ sabendo que é um parque da própria natureza, ou seja, sempre existiu “, disse um seguidor da Tribuna no post da notícia desta segunda-feira. “Acho que vai ficar horrível e vai formar fila. E como que passa carrinho de bebê, cadeirante, etc?”, questionou outra seguidor da Tribuna no Instagram.

E aí, Prefeitura?

Nesta terça-feira a reportagem da Tribuna cobrou um novo posicionamento da prefeitura de Curitiba sobre o cancelamento. Confira trecho da nota que trata sobre o cancelamento da instalação das catracas:

“A Prefeitura de Curitiba informa que não haverá instalação de catracas no Jardim Botânico. Apenas colocação de um novo pórtico”.

Na nota enviada na segunda-feira pela prefeitura a reportagem da Tribuna foi informada que “catracas que serão instaladas na entrada do jardim servirão apenas para a contagem de público, assim como acontece já no Jardim Zoológico. As catracas vão servir para que a administração possa contabilizar o número exato de visitantes, dado importante para o planejamento de futuras intervenções e para a manutenção e preservação do espaço”.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Catracas não serão mais instaladas no Jardim Botânico. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões