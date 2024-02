Um prédio histórico no Centro de Curitiba vai passar por uma grande restauração. Localizado na Travessa Nestor de Castro, o Palácio Garmatter chegou a ser interditado por causa do risco de desabamento. Segundo o prefeito Rafael Greca, no local funcionará “um espaço de uso público e com garantia de que não será depreciado”. A operação representa um investimento de R$ 9 milhões.

A revitalização do Palácio Garmatter entre como parte da nova Rua da Memória, que promete dar uma cara completamente nova à região. No lado oposto da via, esse projeto “usará a tecnologia digital para democratizar o acesso à informação sobre o espaço urbano”, disse a prefeitura de Curitiba.

“Estamos aqui para celebrar a desapropriação amigável do imóvel entre a Prefeitura e representantes da Família Garmatter, cuja restauração trará um novo tipo de animação para o local, revitalizando todo o entorno do Centro Histórico”, disse Greca, ao anunciar a novidade.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Prédio abandonado e caindo aos pedaços

Atualmente o Palácio Gasmatter está sem uso e em precário estado de conservação. O imóvel fica na Travessa José Bonifácio, esquina com Rua Nestor de Castro. “É uma joia que brilha entre a Catedral Basílica de Curitiba e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas e que será minha última intervenção no Rosto da Cidade. A restauração deverá ficar pronta até o final de 2024 e à disposição do meu sucessor”, completou o prefeito.

Imóvel centenário e amplo

O prédio histórico foi construído em 1920 pelo imigrante alemão Júlio Garmatter, que se dedicou à atividade frigorífica. Com cerca de 2 mil metros quadrados de área, funcionou durante mais de meio século como residência da família na parte superior e um concorrido açougue no térreo.

