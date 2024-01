Prédio no Centro de Curitiba é interditado por risco de desabamento

Um prédio abandonado no Centro de Curitiba com risco de desabamento. O local está situado na Travessa Nestor de Castro, bem próximo a uma das entradas da Praça Tiradentes, foi interditado no começo desta semana pela Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi), após uma denúncia que pedaços de reboco estavam caindo na calçada.

Ponto tradicional e de grande movimentação de pessoas, o imóvel que já foi açougue e lojas de roupas, virou motivo de preocupação para engenheiros e arquitetos do Cosedi. Uma denúncia no 156 alertou do problema que fez com que a estação-tubo Praça Tiradentes/Nestor de Castro fosse interditada provisoriamente.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Recebemos uma denúncia que foi constatado o risco de queda dos revestimentos da fachada, ou seja, reboco. É um imóvel antigo e achamos por bem isolar o local da calçada para evitar um possível acidente. Existem pedaços de reboco que já caíram, e o indício de muitas rachaduras. São sinais que a estrutura do revestimento está se movimentando por vários fatores, como umidade e calor”, disse Marcelo Solera, coordenador técnico da Cosedi.

O imóvel pertence a uma empresa, ou seja, ela é responsável por qualquer intervenção no local. A prefeitura notificou o proprietário para que ele assuma, mas nem sempre é fácil encontrar o dono nesses tipos de construções antigas.“ O que fazemos é provisoriamente isolar com fitas e barreiras de sinalização usada no trânsito. Essa interdição é momentânea, o ideal seria fazer um reforço estrutural, um escoramento, uma rede de proteção, mas como é um imóvel particular, a Cosedi não pode fazer nada. A nossa atribuição é verificar a essência de riscos estruturais eminentes, notifica-se o proprietário do imóvel, e enquanto não for resolvido, o isolamento permanece”, comentou Marcelo.

Caso o proprietário do imóvel desobedeça a ordem da Coordenadoria, ele é multado e, na ocorrência de um acidente, pode ser responsabilizado civil e criminalmente.

Quase sete vistorias por dia em 2023

A Cosedi realizou em 2023, um total de 2.523 vistorias em edificações com indícios de riscos estruturais, uma média próxima de sete visitas por dia. Em comparação com 2022, ano em que aconteceram 2.264 avaliações, o aumento foi de 11,5%. Em notificações, foram 861 em 2023 a donos de imóveis, além de 139 autuações, um total de R$ 524.053,75 em multas.

O órgão faz a fiscalização de todo tipo de edificação em Curitiba. Além dos imóveis de uso habitacional e comercial, é a Cosedi que avalia as estruturas locais em estádios, hospitais, elevadores, antenas de telecomunicação e para-raios.

Para Marcelo Solera, as pessoas precisam estar atentas com a manutenção das propriedades como costumam fazer com mais frequência ao carro e ao próprio corpo. “A prevenção é semelhante ao corpo da gente ou ao carro. É preciso fazer a manutenção e procure um profissional habilitado. O caro não é contratar um engenheiro ou arquiteto, o custo depois de um problema é bem maior”, avaliou o coordenador técnico do Cosedi.

