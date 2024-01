Baratas no cabelo, nas pernas, por tudo: infestação é detalhada por passageiros dos ônibus de Curitiba

“A passagem de ônibus em Curitiba é para barata, e não é barata para a população”, assim definiu uma usuária do transporte público ao relatar o sentimento de dividir diariamente os bancos com o inseto cascudo.

Os relatos que você irá conferir na reportagem da Tribuna do Paraná são desagradáveis. Depoimentos em que baratas são vistas no cabelo ou nas pernas das pessoas, nas laterais dos ônibus em grupos e pior, o usuário se protege ficando em pé, com nojo ou medo da barata.

Andreza Machado Ramos, 42 anos, é representante comercial. Em dezembro, teve uma das piores sensações e constrangimento da vida. Estava na linha Caiuá, quando foi avisada por outra mulher que uma barata estava andando no seu longo cabelo. “Foi nojento, tenho pavor delas. Quando olhei para o lado, as pessoas apontaram para a lateral do ônibus que estava cheio de baratas. Eu só queria sair daquele lugar, foi terrível”, confessou Andreza que reclamou formalmente da situação com a prefeitura e nas redes sociais. “Eles avisaram que iriam responder por email”, disse a representante comercial.

“Passagem para barata”

Outro relato que a Tribuna do Paraná ouviu foi de outra mulher que pediu para não ter o nome divulgado. Segundo ela, todos os dias na linha Caiuá/Cachoeira, as baratas pegam carona no trajeto. “Nós ficamos de pé para a barata, pois se sentar perto delas, elas sobem na perna da gente ou vem na cabeça. É uma falta de consideração com a população. A passagem não é barata, ou melhor, a passagem é para a barata. Parece brincadeira a frase, mas não é. As pessoas têm culpa em comer no ônibus, mas acredito que a higienização deveria ocorrer com maior frequência”, desabafou.

Esses casos se somam ao que ocorreu no dia 8 de janeiro no biarticulado da linha Pinheirinho. Uma passageira chegou a dizer que as baratas estavam por tudo: na lateral do ônibus, no chão e nas barras de apoio que os usuários geralmente seguram. Ela desceu do ônibus na estação-tubo da Praça do Japão.

E aí prefeitura?

Em nota, a prefeitura informou que os veículos são higienizados diariamente e quando ocorre a constatação do problema, os ônibus são retirados de circulação. “Os ônibus são higienizados diariamente e são realizadas desinfecções periódicas que são reforçadas durante o período de calor. A orientação é para que os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para proliferação de insetos. Diariamente equipes de fiscalização realizam vistorias nos ônibus e quanto constatado o problema, o ônibus é retirado de circulação e adotadas, às empresas, as sanções previstas no Regulamento do Transporte Coletivo”, informou a prefeitura.

