Infestação de baratas em biarticulado provoca nojo em passageiros de Curitiba

Na tarde desta segunda-feira (08), passageiros do transporte coletivo de Curitiba tiveram uma desagradável surpresa ao perceberem a presença de diversas baratas dentro de um dos ônibus. A situação aconteceu em um biarticulado da linha Pinheirinho.

De acordo com informações de uma passageira que prefere não se identificar, as baratas estavam por tudo: na lateral do ônibus, no chão e nas barras de apoio que os usuários geralmente seguram. Ela desceu do ônibus na estação-tubo da Praça do Japão.

LEIA TAMBÉM:

>> No Litoral, cidade dobra número de caminhões de coleta para vencer alta produção de lixo

>> Recorde! Paraná registra o dia mais quente deste verão nesta segunda

Fotos: colaboração.

Ela relata que percebeu a presença dos insetos depois que notou que os bancos dos ônibus não estavam sendo ocupados. “Eu vi que não tinha ninguém sentado nos bancos, e aí quando olhei acima da janela vi as baratas”, diz a curitibana.

Segundo a mulher, os passageiros estavam assustados com a quantidade de baratas dentro do veículo. “As pessoas começaram a notar também e ficaram incomodadas olhando se não tinha nas roupas e nos calçados”, revela.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) garantiu que os ônibus são higienizados diariamente e que são realizadas desinfecções periódicas, principalmente no período de calor.

“A orientação é para que os passageiros evitem comer dentro dos ônibus. Os restos de alimentos contribuem para a proliferação de insetos. Diariamente, equipes de fiscalização realizam vistorias nos ônibus e quanto constatado o problema, o ônibus é retirado de circulação e são aplicadas às empresas as sanções previstas no Regulamento do Transporte Coletivo”, finaliza nota.

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?