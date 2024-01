Recorde! Paraná registra o dia mais quente deste verão nesta segunda

A semana começou com temperaturas bastante elevadas e batendo recorde em boa parte do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esta segunda-feira (08) foi o dia mais quente no estado durante o verão, que começou em 22 de dezembro de 2023.

Em Curitiba, a temperatura máxima alcançou 35,4ºC durante a tarde desta segunda-feira, conforme dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas mais altas do dia no Paraná foram registradas em Loanda, com 39,8ºC; Capanema, com 39,7ºC; e Cerro Azul, com 39,1ºC.

LEIA TAMBÉM:

>> Calor dispara alerta amarelo para risco de temporal em Curitiba

>> Caminhão pega fogo e interdita BR-376, em Tijucas do Sul

Apesar do calorão, os municípios paranaenses não bateram o recorde histórico do mês. Em Curitiba, por exemplo, a temperatura mais alta de janeiro foi registrada em 2019, quando fez 35,9ºC.

O município de Loanda, líder da temperatura mais alta desta segunda, também não quebrou os recordes. O dia mais quente da cidade foi em outubro de 2020, com 43,2ºC.

Calor em Curitiba continua nos próximos dias?

O calor continua em Curitiba nos próximos dias. Essa semana promete ser intensa, com temperaturas altas. Conforme a previsão do Simepar, na terça-feira (09) a máxima deve ser de 32ºC e a mínima de 21ºC na capital. Na quarta-feira (10), os termômetros ficam entre 19ºC e 30ºC.

O meteorologista do Simepar Samuel Braun explica que o calorão é válido para todo o estado. “Ao longo da semana, essa condição de bastante calor, tempo abafado, vai persistir. Gradualmente a instabilidade também deve aumentar, ou seja, o número de áreas de chuva vai aumentando com o passar dos dias, especialmente durante as tardes”.

“A tendência para esse início de semana é seguirmos com bastante calor em todo o estado do Paraná, ainda em função da presença desse ar bastante aquecido e pouco mais seco que predomina em boa parte do estado”, completa Braun.

O meteorologista também alerta para a possibilidade de tempestades entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11).

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?