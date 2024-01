Calor dispara alerta amarelo para risco de temporal em Curitiba

Depois de alguns dias sem chuvas relevantes em boa parte de Curitiba, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na manhã desta segunda-feira (08) um alerta amarelo. Com grau de severidade “perigo potencial”, o Inmet pede atenção para os moradores da Grande Curitiba, litoral do Paraná e os três estados do Sul do Brasil para eventuais efeitos de temporais.

O alerta amarelo do Inmet prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h), e até queda de granizo. “Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

As temperaturas ficam altas durante toda a semana no Paraná. Junto com o calor, diariamente existe a possibilidade de pancadas de chuvas esporádicas.

Para a terça-feira, a tendência ainda é de pancadas rápidas de chuva no Paraná. Todavia, o sol predomina até o início da tarde e contribui na elevação das temperaturas. No noroeste e no norte valores superam os 36°C. Com o tempo mais abafado, pancadas de chuva e trovoadas são previstas, principalmente durante a tarde. Há risco de tempestades.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

