Programa das passagens aéreas a R$ 200 pode sair do papel em fevereiro

O programa “Voa Brasil”, que pretende oferecer passagens aéreas a R$ 200 por trecho, pode começar a sair do papel em fevereiro. Segundo “O Globo”, nos próximos dias, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar o programa. Inicialmente deverá valer para aposentados e pensionistas que não tenham voado nos últimos 12 meses e alunos inscritos no ProUni.

+ Leia mais: Concurso público na Alep no PR terá 85 vagas e salários que chegam a R$ 33 mil

O ministro negociou com as três principais empresas aéreas – Azul, Gol e Latam -, que juntas tem 99,5% de participação de mercado, cerca de 6 milhões de passagens aéreas para este ano. O preço será fixo para qualquer cidade, mas no período inicial nem todos os destinos no Brasil serão incluídos.

A expectativa inicial do governo era ter lançado o programa em agosto. Um dos motivos do adiamento foi um pedido do presidente Lula, que queria incluir outras vantagens para o setor turístico. Também houve troca de ministro neste intervalo de tempo.

Especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo apontam que o programa embute riscos: aumento de preços para os demais passageiros, para bancar o barateamento de parte das passagens; o desestímulo à concorrência e à eficiência e a criação de uma relação “perigosamente próxima” entre o governo e as grandes companhias.

+ Viu essa? Curitiba pagou passagem de moradores de rua para Balneário Camboriú? Abordagem Social de SC denuncia

Uma alternativa para fazer frente aos aumentos nos preços das passagens aéreas, que acumularam alta de 36,45% nos 12 meses encerrados em novembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi lançada em dezembro. As companhias de aviação anunciaram um plano para oferecer 25 milhões de passagens aéreas por preços entre R$ 699 e R$ 799.

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?