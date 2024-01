Uma denúncia levou uma equipe da Abordagem Social do município de Balneário Camboriú, praia badalada do Litoral norte de Santa Catarina, à rodoviária da cidade, na última sexta-feira (05). O motivo seria que, moradores em situação de rua de Curitiba estariam sendo transferidos para o estado vizinho com as passagens, segundo eles, pagas pela Prefeitura de Curitiba. A situação causou mal-estar e reclamação dos administradores catarinenses nas redes sociais.

Em um vídeo gravado pela equipe de Santa Catarina, José Henrique Pilica, diretor da Abordagem Social e funcionário da prefeitura de Balneário Camboriú, explicou que um grupo de moradores em situação de rua foi flagrado no ônibus que saiu de Curitiba e terminou a viagem em Balneário Camboriú, perto das 22h de sexta-feira. Veja vídeo abaixo.

“Chegando aqui, conversamos com os moradores que ganharam a passagem do município de Curitiba para vir para Balneário. Aqui a gente tem o nosso trabalho de abordagem e segue fiscalizando firmemente esses casos de cidades que vem trazer moradores para Balneário Camboriú. Estamos de olho e vamos tomar medidas cabíveis”, disse José Henrique.

“Indignação”

Nas redes sociais, a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social de Balneário Camboriú, Christina Barichello, que postou o vídeo, classificou a situação como absurdo. “Mais uma noite de absurdos que passamos aqui em nossa cidade. As providências já estão sendo tomadas e continuamos firmes na luta. Indignação é a palavra, não é este o fluxo da Assistência Social”, relatou Christina.

Ainda segundo a secretária, na abordagem realizada na rodoviária, vários moradores de rua conseguiram fugir da equipe da prefeitura de Balneário Camboriú.

Praia Central de Balneário Camboriú (SC). Foto: Divulgação/PMBC

E aí, prefeitura?

A Tribuna do Paraná procurou a Prefeitura de Curitiba neste domingo (07), mas até a publicação da reportagem não havia conseguido resposta sobre a ocorrência em Balneário Camboriú.

