Uma aposta feita na Região Metropolitana de Curitiba, em Pinhais, “bateu na trave” e por pouco não levou o prêmio de R$ 6,4 milhões da Mega-Sena concurso 2672. Mas, por acertar cinco das seis dezenas sorteadas na noite de sábado (6), o sortudo (a) apostador (a) vai embolsar R$ 88.421,09. Já o prêmio principal, saiu para uma aposta da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A aposta de Pinhais que acertou a quina da Mega-Sena 2672 foi feita na lotérica Loterias Maria Antonieta. Além dela, mais duas do Paraná fizeram cinco acertos neste concurso da Mega-Sena, uma feita na cidade de Assaí e a outra, em Guarapuava.

Para apostar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

