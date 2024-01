Seis opções de piscinas day use na região de Curitiba para aliviar o calor

Começo de ano, férias escolares e muita vontade de refrescar o corpo com uma piscina. Alguns clubes de Curitiba e Região Metropolitana oferecem o serviço de day use (uso por dia), com preços que cabem no bolso e até de graça.

O “tchibum” é importante para o corpo e mente. A natação mesmo que de maneira informal ajuda o coração, melhora a força e a flexibilidade, aumentando a resistência, o equilíbrio e a postura. Além disso, as crianças gastam a energia e ficam felizes por muito tempo. Confira abaixo, seis dicas de bons lugares com piscina. Bora lá!

Clube Mercês

O Clube Mercês fica no bairro de Santa Felicidade. Para quem vai pela primeira vez, a diária do adulto custa R$ 35, R$ 25 para crianças de até 11 anos, e o exame médico R$ 25 (somente no fim de semana), com validade para 60 dias. O estacionamento custa R$ 6. Para crianças até quatro anos é gratuito. O horário de terça-feira a sexta-feira das 10h até 18h. e sábado e domingo das 10h às 19h . O clube disponibiliza duas piscinas, uma adulta e outra infantil. As piscinas não têm tobogãs ou trampolins. A estrutura conta ainda com um restaurante que serve porções.

Onde fica – O Clube Mercês fica na Rua Valério Haisi, 262, em Santa Felicidade.

Telefone – (41) 3372-1519

Instagram: @clubemerces

Três Marias

No bairro São Braz fica o Clube Três Marias. O destaque fica para as cinco piscinas com escorregador em uma delas. O custo diário para um adulto aproveitar o espaço é de R$ 50, sem a necessidade de fazer o exame médico. Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 30 metade no day use. Pessoa na melhor idade e PcD pagam R$ 30.

O parque aquático do Três Marias possui área exclusiva para alimentação e o estacionamento é gratuito. O horário é de terça-feira a domingo das 9h até 18h.

Onde fica – O Clube Três Marias fica na Avenida Três Marias, 274, no Mercês.

Telefone – (41) 3370-3000

Instagram: @clube_3marias

Morgenau

Em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, a Sociedade Morgenau abre a sede campestre para passar o dia. O valor é de R$ 70 para adultos e crianças a partir de 4 anos. O exame médico pode ser realizado nas terças ou sábados na sede social no bairro Cristo Rei no valor de R$ 25.

Uma das vantagens é o local aberto, próximo da natureza com fontes, piscinas,campo de futebol e churrasqueiras. Existe chalés que podem ser locados por não sócios do clube

Onde fica – Rua Vagner Luis Boscardin, 190 – Laranjeira, Piraquara

Telefone – (41) 3362-1000

Instagram: @sociedademorgenau

Estância Ouro Fino

Com piscinas de água mineral (uma adulto e duas infantis), a Estância Hidromineral Ouro Fino funciona de terça-feira a domingo e nos feriados, das 7h30h às 18h. São duas opções de ingresso: a entrada inteira é para adultos de 12 aos 59 anos, custa R$ 40, e a meia-entrada R$ 20 para crianças de 4 a 12 anos de idade e para quem tem acima de 60 anos. Os quiosques com churrasqueira são alugados à parte, por R$ 30, também existem churrasqueiras compartilhadas, alugadas por R$ 15.

Todas as opções para day use devem ser compradas com antecedência pelo site da Ouro Fino.Os ingressos valem para dias específicos.

Onde fica: Estrada de Ouro Fino, s/n – Bateias – Campo Largo/PR.

Telefone: (41) 98838-0414.

Instagram: @aguasourofino

Panorâmico Parque Clube

O Panorâmico funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30, com oito piscinas adulto e infantil, playground aquático, toboáguas, kamikase gigante, rampa infantil, balde maluco e bar molhado, além de quadras desportivas e muito mais.

Os preços dos ingressos variam de R$ 39 até R$ 89, pois depende do dia e idade). A entrada é gratuita para bebês e crianças até 2 anos de idade. As churrasqueiras são alugadas à parte, por valores a partir de R$ 120.

O local tem armários, mas é preciso trazer cadeado, e estacionamento. As lanchonetes no parque aceitam cartões de débito e crédito.

A venda antecipada das entradas é feita online. Na portaria, os passaportes também são vendidos, porém em quantidade limitada.

Onde fica: R. Fábio Vicente De Moura, 2370 – Pinhais.

Telefone: 99241-9745.

Site: Panorâmico Parque Clube

Piscinas Prefeitura de Curitiba

Que tal aproveitar as piscinas da prefeitura de Curitiba? O serviço é gratuito aos sábados, das 13h30 às 17h15. É obrigatória a apresentação de exame médico atestado. No entanto, a piscina retorna somente a partir do dia 13 de janeiro.

Os agendamentos devem ser feitos previamente pelo portal Guia Curitiba. O interessado precisa se cadastrar, semanalmente, toda terça-feira (a partir das 20h) que antecede o sábado seguinte. Cada pessoa cadastrada poderá levar mais três, e todas elas devem ser cadastradas previamente.

Dicas para curtir a piscina

Para desfrutar melhor a piscina e evitar transtornos é preciso tomar alguns cuidados.

Tome uma ducha antes de entrar na piscina

Tomar um banho antes de entrar na água é muito importante. Uma ducha gelada ajuda a manter a temperatura corporal mais próxima da água da piscina, evitando que os usuários sofram choques térmicos. Além disto, a ducha retira resíduos de produtos de beleza e outros fluídos que podem contaminar a água da piscina.

Segurança – A piscina deve ser evitada em dias de chuva, já que os elementos químicos na água são condutores elétricos e podem colocar a vida do banhista em risco com a queda de raios.

Protetor solar – O uso do protetor solar é indispensável para proteger a pele dos raios UV, que são prejudiciais à saúde e à pele. A aplicação deve ser renovada a cada 90 minutos e sempre após um mergulho, pois a água retira parte da proteção do corpo.

Horários – O melhor período para aproveitar a piscina e o sol sem correr riscos é antes das 10h e após às 16h. A exposição ao sol em excesso e fora desses horários pode causar queimaduras e aumentar o risco de câncer de pele.

