Criança fica ferida após explosão de escapamento de carro no Litoral do Paraná

Uma explosão provocada pelo escapamento durante a partida de um automóvel acabou ferindo com gravidade uma criança de 6 anos em Barra do Saí, divisa do Litoral paranaense com Itapoá, em Santa Catarina.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), populares relataram que a explosão do escapamento fez com que a criança aspirasse monóxido de carbono (CO), e acabou sofrendo queimaduras em vias aéreas necessitando ser entubada. A criança foi levada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, após ser estabilizada pela equipe do helicóptero Falcão 08.

LEIA TAMBÉM:

>> Corpo de jovem desaparecido é encontrado em balneário de Matinhos

>> Banho de mar liberado? Boletim revela a qualidade da água nas praias do Paraná

Perigo

O perigo do monóxido de carbono inalado se liga à hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos que confere ao sangue sua cor vermelha e permite que transporte oxigênio. O monóxido de carbono impede que o sangue transporte oxigênio e, como resultado, os tecidos do corpo não recebem oxigênio suficiente. Uma quantidade reduzida não costuma ser prejudicial, no entanto, resulta numa intoxicação quando as concentrações de monóxido de carbono no sangue se tornam muito elevadas. O monóxido de carbono é expelido dos pulmões e desaparece do sangue após várias horas.

É normal que a fumaça dos incêndios contenha monóxido de carbono, especialmente quando a combustão de combustíveis é incompleta. A intoxicação por monóxido de carbono pode ser causada pela ventilação indevida de automóveis, grelhas, aquecedores a gás ou a querosene e elétricos (incluindo os fornos de queima de aglomerados de madeira e carvão). Por exemplo, quando o cano de escapamento de um carro em movimento é bloqueado por acúmulo de neve ou outro objeto, os níveis de monóxido de carbono sobem rapidamente dentro do carro e podem ser fatais.

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?