Corpo de jovem desaparecido é encontrado em balneário de Matinhos

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste sábado (06), o corpo de um jovem no balneário Gaivotas, em Matinhos, no litoral do Paraná. Acredita-se que se trata do adolescente de 14 anos que estava desaparecido desde a quinta-feira (04).

De acordo com os Bombeiros, pessoas que estavam na praia viram o corpo na areia e avisaram a Polícia Militar (PM). Os bombeiros informaram que o corpo é uma pessoa jovem e do sexo masculino.

O adolescente desaparecido reside em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e foi visto pela última vez no balneário Costa Azul. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

