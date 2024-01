‘Buggy’ da PM tomba na areia e policiais ficam feridos em Pontal do Paraná

Na tarde desta sexta-feira (05), dois policiais militares, que estavam dentro de uma viatura própria para uso em areia, ficaram feridos após o veículo tombar em Pontal do Paraná, no litoral do estado. O acidente aconteceu na região do Balneário Shangri-lá.

Depois que o buggy da Polícia Militar (PM) tombou na areia, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender os dois policiais que estavam dentro da viatura.

LEIA TAMBÉM:

>> Incêndio destrói comunidade em Curitiba e deixa 20 pessoas sem casa

>> Teatro Guaíra seleciona músicos e bailarinos; remuneração de até R$ 6 mil

Eles foram socorridos com ferimentos leves e, em seguida, encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Shangri-lá para avaliação médica.

Diversas equipes da PM estavam no Balneário Shangri-lá na tarde desta sexta-feira (05) em uma ação voltada para a população. Além de atividades educativas para as crianças, os policiais estavam expondo algumas viaturas, armas e equipamentos utilizados pela corporação.

O Corpo de Bombeiros não detalhou como o acidente aconteceu.

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?