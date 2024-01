Teatro Guaíra seleciona músicos e bailarinos; remuneração de até R$ 6 mil

Músicos, bailarinos e professores de dança que desejam fazer parte dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra já podem se inscrever no processo seletivo aberto pelo Serviço Social Autônomo PalcoParaná para cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro e os editais do processo seletivo estão disponíveis AQUI. A validade é de dois anos.

A seleção oferece a oportunidade de trabalhar lado a lado com profissionais de renome, estar inserido em projetos inovadores, atuar em espetáculos vivenciados em um patrimônio da cultura brasileira e participar de eventos em todo o Estado. Além disso, todos os editais preveem remuneração, que vai de R$ 3.050,41 a R$ 6.677,80, e trabalho aos finais de semana.

As inscrições para professores envolvem aulas de dança clássica e contemporânea na Escola de Dança do Teatro Guaíra, corpo artístico mais antigo do Teatro Guaíra, criado em abril de 1956. A carga horária semanal é de 44 horas, com exigência de nível superior completo. O mesmo edital abre oportunidade para ensaiadores. A exigência para bailarinos e bailarinas para o Balé Teatro Guaíra é de nível médio completo, com salário de R$ 5.364,11.

Outro edital vai contratar fisioterapeutas (para atuar entre bailarinos e músicos), arquivistas de partituras e inspetores de palco. No primeiro caso, a função envolve atuar durante as aulas de dança e ensaios dos músicos para correção de postura, prevenção de dores e rotinas personalizadas, entre outras. Arquivistas são os profissionais que fazem transposições de partituras, pesquisas de obras musicais e resumo das obras que serão executadas no concerto. E inspetores controlam o dia a dia e a programação de atividades dos corpos artísticos.

Em relação aos músicos instrumentistas para violino, viola, contrabaixo, flauta, clarinete, tuba, piano, harpa para a Orquestra Sinfônica do Paraná o vencimento inicial é de R$ 6.677,80 para 30 horas semanais.

Provas

As provas para os músicos consistem em uma pré-seleção com o envio de um vídeo de no máximo 10 minutos e audições a serem realizadas em Curitiba. Para o Balé, as provas serão em duas etapas: a primeira é uma pré-seleção por vídeo e a segunda fase será nos dias 24 e 25 de fevereiro, de forma presencial (no dia 24, aula de balé clássico e no dia 25 aula de balé contemporâneo e repertório da Companhia).

Palco Paraná

O PalcoParaná é vinculado ao Governo do Estado. Ele atua na manutenção da Orquestra Sinfônica do Paraná, do Balé Teatro Guaíra e da Escola de Dança Teatro Guaíra, bem como o lançamento de projetos culturais, como o Crianças no Teatro e o Verão Maior Paraná. Ainda realiza a gestão de espaços culturais e o apoio às programações artísticas do Centro Cultural Teatro Guaíra e da Secretaria de Estado da Cultura.

Dúvidas

Para dúvidas nos editais, interessados devem entrar em contato pelo e-mail contatopalcoparana@palcoparana.pr.gov.br.

