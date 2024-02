Virtus Cabrio, carro-conceito feito pela VW do Brasil

O Virtus carrega em sua essência a função de ser um carro espaçoso, luxuoso e confortável. Por essas características tão marcantes, o três-volumes foi o escolhido para um projeto especial da Volkswagen, que o transformou em um veículo exclusivo para a visita presidencial na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo. O modelo foi usado na ocasião do anúncio sobre o novo ciclo de investimentos da marca no Brasil.

Assim como todo showcar, o Virtus Cabrio tem muitas particularidades. Trata-se de uma unidade que mescla atributos das versões Highline e Exclusive. Um carro com exterior pintado na cor Azul Biscay, rodas 18 polegadas com acabamento escurecido, interior com bancos, painel e apliques de porta em preto e motor 250 TSI atrelado ao câmbio automático de seis marchas. Cerca de trinta profissionais da área de Desenvolvimento do Produto, com suporte da área de Qualidade, tiveram seis semanas para a entrega do veículo. O tempo, aliás, foi um dos principais desafios do time. “Tínhamos de proporcionar um bom espaço traseiro para os ocupantes, garantindo segurança e conforto para o propósito de uso do veículo. Também foi preciso garantir resistência e rigidez estrutural suficientemente boas. Tudo num período extremamente curto”, detalha Antonio Carnielli Jr., Diretor de Desenvolvimento Técnico da VW.

Para a criação do carro-conceito foi feita a remoção do conjunto do teto. A partir daí, com a ausência das continuações das colunas B e C, foi preciso reforçar outros pontos do veículo, no sentido de alcançar uma boa rigidez. Já para proporcionar um espaço mais amplo entre os bancos dianteiro e traseiro, o assoalho foi alongado promovendo modificações inclusive no tamanho do tanque de combustível alojado na parte inferior do assoalho. Além disso, o banco traseiro também sofreu modificações com um design exclusivo para este modelo especial. “A cada etapa de construção do veículo crescia o entusiasmo do time em ver a obra de arte concluída“, relembra Carnielli.

Foram desenvolvidas novas peças de acabamento externo, como partes de fechamento das colunas e portas, bancos e tanque de combustível. Também foi acrescentada uma barra transversal na região da coluna B, para que os ocupantes traseiros, quando de pé, tivessem apoio e segurança. Por fim, foram modificados alguns sistemas eletrônicos de gerenciamento do veículo.

Conceitos conversíveis

O Virtus é o quinto showcar conversível que a Volkswagen do Brasil confecciona para ocasiões de visitas presidenciais em sua planta. Já foram construídos Fusca, em 1959 e em 1993, Polo Sedan, em 2003, e Fox, em 2005.

O Virtus Cabrio já tem destino certo. A unidade será destinada ao acervo da Garagem VW e ficará ao lado de demais veículos especiais, esportivos e protótipos da marca. Dividirá espaço com outras relíquias como o projeto BY e o VEMP, que nunca chegaram às ruas, além de Polo Sedan e Fox conversíveis, que também estão por lá.