Tem novidade para quem usa ou gostaria de utilizar bicicletas compartilhadas em Curitiba. Agora, as bikes da Tembici já podem ser desbloqueadas diretamente no aplicativo da Uber, sem a necessidade de um novo cadastro de dados pessoais ou cartão de crédito.

Após o anúncio da parceria entre a Uber e a Tembici, as empresas começaram a disponibilizar o compartilhamento de bicicletas em Curitiba. E o serviço já pode ser visualizado no app da Uber.

Já é possível desbloquear as bicicletas da Tembici pelo app da Uber. Foto: Reprodução

A iniciativa, segundo a empresa, proporcionará a milhares de usuários da Uber na capital paranaense mais uma oportunidade de viagens pela plataforma. Assim, os usuários que estiverem próximos às estações da Tembici terão disponível a opção de bikes compartilhadas, tornando mais fácil se movimentar em pequenas distâncias sem carro, para viagens avulsas. E todas as 500 bicicletas e 50 estações do sistema, em Curitiba, fazem parte da iniciativa.

“Poder oferecer as bicicletas compartilhadas da Tembici pela plataforma da Uber comprova a relevância que as duas empresas desempenham na mobilidade urbana. Ficamos ainda mais felizes por oferecer aos usuários essa nova opção, que é também uma maneira mais sustentável, acessível e muito conveniente para viajar”, afirma Catherine Mory, gerente global de micromobilidade da Uber.

“Com apenas quatro meses de operação, o projeto em Curitiba já realizou mais de 340 mil deslocamentos, e agora as bicicletas também estarão disponíveis em um dos maiores aplicativos de mobilidade compartilhada do mundo, contribuindo para viagens mais cômodas, econômicas e sustentáveis. Seguimos inspirados em deixar mais fácil a vida das pessoas, por meio das nossas bikes, e esta iniciativa convida as pessoas a descobrirem caminhos e distâncias pedaláveis”, ressalta Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.

Como vai funcionar?

Todas as ações serão realizadas diretamente no app da Uber, sem a necessidade de novos cadastros. Na iniciativa, as viagens serão avulsas, por 15 minutos de uso, seguindo a tarifa e condições dessa modalidade em cada uma das cidades. A funcionalidade estará ativada para pessoas próximas às estações de bike compartilhadas.

Passo a passo para utilização do serviço:

1. Abra o aplicativo da Uber;

2. Na tela inicial selecione “Duas Rodas”;

3. Escolha a estação mais próxima e clique para conferir o melhor trajeto para chegar até ela;

4. Ao chegar na estação, escolha uma bicicleta e escaneie o QR Code disponível, em “Escanear para viajar”;

5. Após isso, você encontrará o valor e o tempo oferecido para desbloquear a bicicleta escolhida;

6. Selecione a forma de pagamento e confirme a viagem!

Também pelo App da Tembici

As bicicletas compartilhadas em Curitiba continuarão acessíveis também por meio do aplicativo Tembici. E todos os usuários que utilizarem as bicicletas pelo aplicativo da Uber deverão cumprir as regulamentações locais.

