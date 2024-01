A tradicional mega promoção de lojas de departamento neste começo de janeiro movimenta o Centro de Curitiba, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (05). Clientes em busca de produtos com preços mais baixos que os tradicionais nesta data especial de promoção. Este dia é marcado pela modalidade comprou levou, ou seja, clientes não terão a entrega em casa, tendo que se virar nos 30 para carregar o que for comprado.

Grandes lojas estão com promoção em produtos como panela de pressão (clássicos deste dia) por R$ 25. Além de geladeira, eletrônicos, televisão e os mais procurados neste época: os celulares.

Lojas abriram perto das 6h da manhã e clientes fizeram filas na porta para comprar produtos para casa por valores menores. Lojas prometem descontos de até 80% tanto para compras presenciais quando online. Grandes lojas de departamento utilizam a data para colocar à venda produtos de mostruário e também do estoque.

Quais lojas estão em promoção?

Em Curitiba estas lojas em promoção ficam nas proximidades do cruzamento da Marechal Floriano Peixoto com a Marechal Floriano Peixoto, no centro de Curitiba. Basta chegar por lá e bater perna atrás das promoções!

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?