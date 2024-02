Clássico sertanejo, Di Paullo e Paulino comemoram 50 anos em Curitiba

Após o sucesso do show de 2023, que lotou o Teatro Positivo, a dupla Di Paullo e Paulino vai voltar a Curitiba para comemorar 50 anos de carreira. No sábado (2 de março) os dois sobem mais uma vez no palco do Teatro Positivo para uma noite repleta de emoções e muito modão sertanejo.

Os irmãos, mineiros de Martinho Campos (MG), prometem levar o público a uma viagem pelos seus 50 anos de carreira, apresentando grandes sucessos como “Amor de Primavera”, “Tô por aí”, “O que é que eu sou sem você”, além da consagrada “Estrelinha”, que contou com a participação da eterna Marília Mendonça.

Os ingressos para essa única apresentação estão à venda ao preço inicial de R$ 101,70. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e também pelo Disk Ingressos. O show é realização da Plateia Oficial.

