Kiko Loureiro, guitarrista do Angra e Megadeth, confirma show em Curitiba

O músico Kiko Loureiro, um dos nomes mais consagrados da guitarra em todo o mundo, anunciou por meio das redes sociais uma nova turnê solo pelo Brasil, que contemplará cidades selecionadas em performances especiais. O consagrado instrumentista chega a Curitiba no dia 09 de agosto, no palco da Ópera de Arame.

Reconhecido por seu trabalho com o Angra e com o americano Megadeth, um dos gigantes do thrash metal mundial, banda que integrou por nove anos e da qual saiu recentemente, Kiko Loureiro se mostra empolgado com essa nova etapa da carreira: “A expectativa é altíssima, estou super contente pela primeira vez de estar fazendo uma turnê de mesmo porte das que eu fiz com bandas, em casas renomadas. É a primeira vez que eu estou colocando meu nome ali na frente e fazendo um show com a banda completa, baixo e bateria, guitarra base e eu, além de convidados que serão anunciados mais para a frente”.

As apresentações não ficarão restritas apenas aos trabalhos solo do guitarrista, pois irão abranger toda sua carreira com uma estrutura de primeira: “O repertório vai revisitar toda a minha carreira. Então, não tem como não tocar Angra e Megadeth, das fases que eu participei, além do meu trabalho solo e alguma cover surpresa que eu venha a fazer – que combinem com a minha história também, que influenciaram minha carreira, que influenciaram minha forma de tocar –, coisas diferenciadas que eu sei o público vai curtir bastante. Estou preparando com bastante cuidado o setlist, para que agrade todas as pessoas que tem acompanhado minha carreira ao longo de todos esses anos todos. Será um show completo, como deve ser feito em relação a produção, com luz, com som, equipe e tudo isso que é tão importante e que eu sempre fiz com as bandas, e agora farei nos shows solo”.

Histórico

Aos 21 anos, em 1993, Kiko lançou seu primeiro álbum de estúdio, com o Angra, intitulado Angels Cry, gravado na Alemanha e que ultrapassou a marca de 100.000 cópias vendidas, recebendo disco de ouro no Japão. Com a banda, lançou álbuns icônicos como Holy Land (1996), Fireworks (1998), Rebirth (2001) – com o qual recebeu mais um disco de ouro – e Temple of Shadows (2004), em meio a incontáveis turnês mundiais por Europa, América do Norte e Ásia. A sólida carreira solo do guitarrista começou com o instrumental No Gravity (2004), seguido por Universo Inverso (2006), Fullblast (2009), mesmo ano que lançou um disco com o projeto Neural Code. Em seus mais variados caminhos, abordou o prog-metal, o jazz, o blues e ritmos brasileiros, mostrando suas diversas facetas musicais.

Ainda no campo solo, lançou em 2013 o DVD ao vivo The White Balance, gravado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Outro trabalho saiu em 2018, Open Source, que une de maneira bastante técnica influências do rock com ritmos brasileiros – a faixa “Imminent Threat” conta a participação de Marty Friedman, monstro da guitarra que também integrou o Megadeth.

Ao longo da carreira, Kiko sempre esteve nas melhores posições em incontáveis rankings de melhores guitarristas e foi capa das maiores e mais importantes revistas relacionadas à guitarra, desde a época que integrou o Angra, nos anos 1990. Enquanto integrou o Megadeth, o artista se tornou, em 2016, o primeiro músico brasileiro de rock e heavy metal a receber um Grammy. O conjunto americano foi premiado na categoria “Melhor Performance de Metal” com o single “Dystopia”. Após o lançamento de mais um álbum com o Megadeth, The Sick, The Dying… And The Dead, Kiko Loureiro saiu do grupo em busca de novos caminhos artísticos e pessoais.

Serviço

Kiko Loureiro em Curitiba

Data: 09 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Local: Ópera de Arame

Endereço: Rua João Gava, 920 – Abranches

Horário: 19h (portões)

Ingressos: a partir de R$ 70, mais taxas

Venda online: https://articket.com.br/e/1765/kiko-loureiro-em-curitiba

