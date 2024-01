Oingo Boingo anuncia show em Curitiba na sua turnê de despedida

A banda icônica de rock californiano Oingo Boingo está de volta ao Brasil após 29 anos. Nesta terça-feira (30), a banda anunciou show em Curitiba, no dia 1º de junho, no Teatro Positivo.

LEIA TAMBÉM:

>> Festa de Carnaval de São José dos Pinhais tem shows do É o Tchan e Atitude 67

>> Após dias de chuva forte, Matinhos ganha arco-íris incrível; veja fotos!

Os donos dos hits “Stay” e “Just Another Day” conquistaram os anos 80 com um estilo único e agora em 2024 fazem sua tour de despedida na América do Sul.

Os ingressos do show em Curitiba estarão à venda, a partir do meio-dia, nesta quarta-feira (31), pelo Disk Ingressos.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!