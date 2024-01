O fim de semana em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, promete ser de muita alegria e diversão com o Carnacultural 2024. A festa terá atrações nacionais, como É o Tchan e Atitude 67, desfile de bonecos e bloquinhos de carnaval. Todas as atrações são gratuitas!

Na hora que bater a fome, haverá disponível diversas opções de food trucks, além de cervejarias comercializando uma variedade de produtos.

A folia terá início no sábado (3), às 19h, com o tradicional Desfile de Bonecos. Este ano, a temática escolhida é “Mulheres Influentes do Mundo”. Ao todo, vinte e quatro bonecos, entre gigantes e mirins, tomarão vida ao representar mulheres que marcaram a história em diversas áreas, como na aviação, artes, astronautas, indígenas, na luta negra, ciência e medicina.

Também haverá um desfile dedicado às crianças, que será guiado pelo boneco da Mulher Maravilha. O desfile saíra do Paço Municipal rumo à Rua Voluntários da Pátria, proporcionando aos espectadores uma experiência única e encantadora.

Outra atração que promete encantar o público são os Blocos de Carnaval. O desfile também será o dia 03 de fevereiro, com início às 19 horas, e seguirá o mesmo trajeto dos bonecos, saindo do Paço Municipal e percorrendo o Centro até a Rua Voluntários da Pátria (atrás do Shopping São José).

Shows nacionais

No sábado, às 21h, a banda nacional Atitude 67 tomará o palco na Rua Voluntários da Pátria, entre a Rua Scharffenberg de Quadros e a Rua Sete de Setembro. Com grandes sucessos como “Cerveja de Garrafa”, “Sonho” e “Saideira”, a promessa é de uma noite animada e cheia de energia positiva.

Já no domingo (4), a grande atração do Carnacultural 2024 é o grupo É o Tchan, que contagiará a cidade com muito axé. Com 30 anos de carreira e hits como “Ralando o Tchan” e “Dança da Cordinha”, a apresentação promete ser um ponto alto do Carnaval em São José dos Pinhais.

Confira a programação completa:

Sábado (03/02)

18h – Jeito a Mais.

19h – Início do desfile dos Bonecos Animados.

21h – Atitude 67.

Domingo (04/02)

14h – Dj Massa (com programação de carnaval infantil).

15h – Xaropinho do SBT e banda.

16h – Concurso da melhor fantasia infantil.

17h – Baile infantil com Casa Cantante.

18h – Banda Terezzo.

19h30 – É o Tchan.

