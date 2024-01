Após dias de chuva forte, Matinhos ganha arco-íris incrível; veja fotos!

O litoral do Paraná é um prato cheio para belos cliques de fotógrafos profissionais e amadores. Quando o olhar de quem tira a foto é mais treinado, a chance de imagens dignas de cartões postais é bem maior. Foi o que fez o fotógrafo Almir Alves, parceiro da Tribuna e titular da página Matinhos Agora, no Facebook.

Nesta segunda-feira (29), ele estava no lugar certo, na hora certa, e registrou em várias imagens um (dois, na verdade) arco-íris que pintou o céu de Matinhos. “Saí do trabalho e fui correndo para a praia quando eu vi”, disse. Clique aqui e veja outras imagens lindas feitas neste dia!

