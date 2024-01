O Porto de Paranaguá recebeu, nesta segunda-feira (29), o navio MSC Natasha XIII, do armador Mediterranean Shipping Company (MSC). A embarcação, que atracou na empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), é o maior porta-contêineres em comprimento a ser recebido no Paraná: são 366 metros de ponta a ponta. O recorde anterior aconteceu em novembro de 2022 com o navio APL Yangshan, do armador francês CMA CGM, com 347 metros.

Para se ter uma ideia do tamanho do MSC Natasha XIII, é equivalente a 13 biarticulados de aproximadamente 28 metros de comprimento enfileirados. O navio possui também 48,20 metros de largura, 139,7 mil toneladas de capacidade e pode transportar até 14.432 TEUs (medida para 20 pés de comprimento de contêiner). Vindo dos Estados Unidos, a escala do MSC Natasha XIII na TCP movimentará um grande volume de carne congelada, principal commodity de exportação do terminal.

“Receber o MSC Natasha XIII e, futuramente, o MSC Elisa XIII, também com 366 metros, mostra o quanto estamos preparados para atender a esta crescente demanda de mercado”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“A atracação do navio com as dimensões do MSC Natasha XIII é um marco significativo para o nosso terminal e consolida a posição da TCP como operador de navios dessa magnitude. Isso está alinhado a um dos pilares de nossa estratégia, que é atuar como um hub portuário para os armadores, centralizando suas operações de maneira segura e eficiente em nosso porto”, afirma a gerente comercial de armadores da TCP, Carolina Brown.

Recentemente, outro navio diferentão chamou atenção no Porto de Paranaguá. “Bons ventos” trouxeram o graneleiro Pyxis Ocean até a Baía de Paranaguá. O navio é adaptado com duas “asas”. Veja fotos aqui!



Mais um gigante a caminho!

A próxima atracação de um navio desse porte na TCP já está prevista para a primeira semana de fevereiro com a chegada do navio MSC Elisa XIII, embarcação irmã do MSC Natasha XIII, que possui exatamente as mesmas características de comprimento, largura e capacidade.

Cargas inusitadas no Porto de Paranaguá

