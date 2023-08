Exército recebe 20 blindados gigantes dos EUA no Porto de Paranaguá

O Porto de Paranaguá movimentou uma carga diferente nesta terça-feira (8). O Exército Brasileiro optou pela localização estratégica e expertise da estiva paranaense para receber 20 viaturas blindadas especiais socorro 6×6, fabricadas em Detroit, nos Estados Unidos.

Os blindados foram transportados pelo navio cargueiro Arc Resolve, tipo ro-ro, utilizado para transporte de veículos, cargas rolantes ou especiais. Antes de chegar ao destino, os blindados saíram do Porto de Savannah, na Geórgia, nos EUA, e passaram pelo Porto de Manzanillo, no Panamá.

De acordo com o coronel Éder Valério Pellegrini, do Comando da 5ª Região Militar, a compra iniciou em 2018 com a finalidade de complementar a capacidade operativa de Viaturas Blindadas Guarani, utilizadas no transporte de pessoal, produzidas no Brasil.

“As novas viaturas podem ser usadas como apoio de guincho de até 42 toneladas de carga, para manobras de socorro e resgate de viaturas avariadas em combate”, explica.

Os blindados modelo MaxxPro Recovery Vehicle são equipados com uma asa delta traseira e uma lança hidráulica com acesso eletrônico, além de terem capacidade de resistir a disparos de armas de calibre 5,56 e 7,62 milímetros.

O coronel Luiz Henrique Salonski da Silva, do Comando Logístico, em Brasília, explica que a aquisição faz parte do programa estratégico “Forças Blindadas”, do Exército Brasileiro.

“As viaturas serão distribuídas para os batalhões logísticos pelo País, além de escolas militares”, afirma. “O transporte dos blindados será coordenado pela Seção Logística do Comando da 5ª Divisão de Exército, empregando o 27º Batalhão Logístico e 5º Batalhão Logístico, com caminhões prancha, até o Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar, em Curitiba”.

Na capital paranaense, as viaturas serão efetivamente recebidas pelo Exército e um curso será ministrado para os operadores de todas as regiões do País.

“O Porto de Paranaguá possui agilidade no embarque e desembarque de veículos. Além disso, os trabalhadores portuários são altamente qualificados e reconhecidos em todo o País pela operação com este tipo de carga”, destaca o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

De acordo com Pellegrini, Paranaguá é um porto que possui expertise no recebimento de viaturas militares. Ele explica que mais de 100 viaturas blindadas foram desembarcadas por guindastes ou navio ro-ro. “Além da proximidade com Curitiba, a disponibilidade do Porto de Paranaguá no apoio faz dele um antigo parceiro para essa atividade”, justifica.

Nos próximos meses, segundo o militar, o porto paranaense deve receber contêineres com peças dos veículos e mais 30 viaturas militares.

Blindados sendo descarregados de navio no Porto de Paranaguá. Foto: Claudio Neves / Portos do Paraná

