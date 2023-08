Neste domingo (13), Dia dos Pais, São José dos Pinhais vai receber o Festival Direto no Fogo, uma verdadeira celebração à gastronomia e à convivência com amigos e familiares. O evento vai reunir alguns dos principais chefs da região de Curitiba, que vão comandar oito “estações gastronômicas” que vão servir desde costela fogo de chão, o tradicional carneiro no buraco, carne de onça e muito mais.

Inicialmente o evento seria no sábado e no domingo, mas por causa da previsão do tempo as atrações vão se concentrar apenas no dia 13, domingo.

Serão seis horas de open food num espaço arborizado e com várias atrações infantis (com recreadores profissionais), o evento terá ainda música ao vivo com show do grupo Viola Quebrada, além de muito rock e blues com Lonesone Captain. O evento é organizado pela plataforma gastronômica Curitiba Honesta e pela Chácara das Vaquinhas, que será a anfitriã.

Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos e eles dão direito a comer à vontade, com bebidas (soft drinks como refrigerante, sucos, e água) inclusas. Os convites também podem ser adquiridos via WhatsApp (41) 99815-2946.

Um dos organizadores do evento, Sérgio Medeiros, do Curitiba Honesta, será o capitão da estação gastronômica da carne de onça, um patrimônio da culinária paranaense. “Estamos ansiosos para receber o público no domingo do Dia dos Pais. Tenho certeza que comemorar esse dia com a família em volta do fogo, com musica boa, será incrível”, disse Sérgio, que garantiu pelo menos 40 kgs de patinho moído para preparar a sua especialidade.

Serão várias estações com diferentes pratos, em espaço coberto e amplo. Os chefs participantes são referência na gastronomia regional. Confira:

Estação Fogo de Chão – Chef Patrique Zarnicinski e Chef Tati Rodrigues

Estação Parrilla – Chef Douglas Miguel e Chef Eduardo Côrrea

Estação Carne de Onça – Chef Sérgio Medeiros

Estação Porco no Rolete – Chef Levi Vieira (Alemão)

(Alemão) Estação Carneiro no Buraco – Chef Erico Fernandes e Chef Matheus Batalha

Estação Choripan Porco Moura – Chef Marcelo Lemos

Estação Trolha – Chef Beto Madalosso

Estação Aves Exóticas e Frutas – Chef Junior Neves

Outro chefe participante é Beto Madalosso, dono dos restaurantes Carlo, Madá, Sambiquira e do Trolha, que será sua aposta para o evento. Uma massa de pizza enrolada e mega-recheada, que bombou na época da pandemia no cardápio do Carlo e ganhou vida (e sede) própria.

“Esses eventos são legais para reunir. Reunir a cena gastronômica local para uam troca muito legal. A gente reencontra amigos e troca conhecimento. Para mim, o principal é isso, os encontros. Também é uma forma dos visitantes celebrarem isso. A curadoria é fundamental. Os visitantes tem acesso a muita coisa boa, num mesmo lugar, no mesmo dia. É ótimo”, disse à Tribuna.

Pra toda a família

Para crianças, haverá brincadeiras lúdicas, oficinas de pintura em tela, oficinas de plantio de hortaliças e caminhada ecológica para conhecer a chácara e os animais.

Também será realizada uma Oficina de Mini Chef para Pais e Filhos (como as vagas são limitadas, é necessário fazer inscrição antecipada – idade mínima 3 anos). Animando a festa, um grupo de moda de viola vai apresentar o melhor do cancioneiro regional.

Ingressos

Os convites para o festival Direto no Fogo custam R$ 220,00 (adulto, pix antecipado) ou R$ 275,00 (adulto, crédito em até quatro parcelas). Crianças até três anos não pagam. Crianças de 4 a 11 anos pagam R$ 105. Clique aqui para comprar!

A recreação está inclusa para todos. Além dos alimentos e recreação, o ingresso inclui bebidas não alcoólicas (água sem gás, suco concentrado de frutas e refrigerantes). “Estamos esperando pelo menos 450 pessoas serão preparados cerca de 700 kgs de carne. Será uma linda comemoração do Dia dos Pais”, disse a Chef Tati Rodrigues, anfitriã da Chácara das Vaquinhas.

A Chácara das Vaquinhas fica na Rua Vila Nova, 940 – Cachoeira – São José dos Pinhais. Tem asfalto até a entrada. Estacionamento amplo e gratuito. Informações pelo whatsapp (41) 99815-2946.

