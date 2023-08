Paul McCartney volta ao Brasil para apresentar a turnê “Got Back” em cinco cidades – e Curitiba está entre elas. O show será no Estádio Couto Pereira no dia 13 de dezembro. O valor dos ingressos parte de R$ 220 (meia-entrada, arquibancada) e chega a R$ 990 (inteira, pista premium). As vendas são pelo Eventim.

A pré-venda de ingressos começa na terça (8) a partir das 10h para clientes do Banco BRB apenas on-line. Para o público geral, a venda abre às 12h de quinta (10) on-line e às 13h na bilheteria do estádio.

McCartney bate recordes no Brasil. Em 1990, o eterno Beatle lotou o Maracanã com 184 mil pessoas, um recorde mundial à época de público em um show. Ele também foi o artista internacional com maior número de ingressos vendidos no Brasil em 2017, chegando à marca de 1,5 milhão.

A turnê “Got Back” começou em abril de 2022 nos Estados Unidos, passou pelo festival histórico em Glastonbury e no Brasil também fará shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte.

A banda que o acompanha há anos é composta por Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria). No repertório, canções como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’ e ‘Let It Be’ e outras que marcaram seus 60 anos de música, desde sua carreira solo, do período dos Wings e, claro, dos Beatles.

Serviço

Turnê “Got Back” – Paul McCartney em Curitiba

Quando: 13 de dezembro, quarta-feira, às 20h (abertura dos portões: 16h)

Onde: Estádio Couto Pereira – R. Ubaldino do Amaral, 37, Alto da XV

Ingressos: a partir de R$ 220 (meia-entrada, arquibancada) pelo Eventim.

Vendas antecipadas para clientes do Banco BRB a partir das 10h de terça (8/08); para o público em geral, a partir das 12h de quinta (10/08) pelo site e entre as 13h e 17h na bilheteria 2 do estádio.

