Era exatamente 21h02 quando um meteoro riscou o céu da região Sul e Sudeste do Brasil, podendo ser visto de vários bairros de Curitiba e também de cidades do Paraná como em Jaboti, no norte. O céu completamente estrelado da noite deste domingo facilitou e o meteoro pode ser visto por toda Curitiba.

O perfil do Instagram bramonmeteor publicou um vídeo que mostra o bólido riscando o céu de várias cidades que vão desde São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foi rápido, coisa de poucos segundos, mas que foram suficientes para clarear o céu de muitas cidades.

Quando entra da atmosfera da Terra, esse meteoro que chega em altíssima velocidade se incendeia por causa do atrito com o ar, provocando assim um rastro de luz no céu.

Registro do Bólido foi feito de várias cidades da região Sul e Sudeste do Brasil. Foto: Reprodução/Bramon.

O que é um meteoro?

Quando asteroides colidem uns com os outros, alguns pedaços deles se soltam, formando o que os cientistas chamam de meteoroides. Ao entrarem na atmosfera terrestre, essas rochas são incendiadas pelo atrito com o ar e se tornam meteoros, rastros luminosos que conseguimos ver no céu, também conhecidos como estrelas cadentes. Os bólidos, como pode ser chamado o que caiu neste domingo, é também entendido como um meteoro extremamente brilhante.

