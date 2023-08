Está confirmado. O ex-Beatle Paul McCartney vai fazer um show em Curitiba e será no Couto Pereira, conforme confirmado pela Tribuna na manhã desta terça-feira (1º). A data também foi confirmada. Será dia 13 de dezembro de 2023.

Em maio a Tribuna adiantou que o ex-Beatle poderia realmente tocar em Curitiba, no Couto Pereira.

Paul McCartney em Curitiba

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com a tour “The Freshen Up”. Naquele ano, ele fez dois shows em São Paulo e um em Curitiba, no próprio estádio coxa-branca. Ao todo, foram 37 canções em quase três horas de apresentação no dia 30 de março com mais de 42 mil pessoas presentes. Relembre aqui como foi o show de Paul McCartney em Curitiba.

Antes disso Paul McCartney já havia se apresentado em 1993 na Pedreira Paulo Leminski. Na época, a capital completou 300 anos e o show foi de graça no dia 30 de março.

Couto Pereira é do rock!

Couto Pereira novamente?

O estádio do Coritiba tornou-se o principal espaço de grandes shows na cidade. Para esse ano, Foo Fighters em setembro (7) e Red Hot Chili Peppers para novembro (13).

