O que Metallica, Paul McCartney, Roger Waters, Coldplay e Marron 5 têm em comum? Além de fãs em todos os lugares do mundo, essas bandas renomadas tocaram no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os curitibanos devem ter percebido que a Pedreira Paulo Leminski, e principalmente, a Arena da Baixada estão perdendo espaço para o estádio Coxa quando o assunto é megashow.

E as novidades não devem parar por aí, existe promessa que o AC/DC possa vir nos próximos anos se apresentar no Couto.

A alteração deve-se principalmente a dois fatores: quantidade de público e pouca interferência no trabalho da produtora que traz a banda ao Brasil. Na Pedreira Paulo Leminski, palco sagrado de shows históricos do AC/DC, KISS, Ramones, Pearl Jam, David Bowie, José Carreras, e por último da banda norte-americana Imagine Dragons, em março de 2023, existe um acordo do Ministério Público com a DC Set Eventos Ltda, concessionária responsável pela Pedreira que não se pode ultrapassar 30 mil pessoas por evento.

Já no estádio do Athletico Paranaense, o estádio foi projetado para ser uma arena multiuso com grama sintética e teto retrátil para a realização de shows. No entanto, a política da direção do clube para eventos define que algumas questões precisam ter participação e controle ativo em etapas da produção, ou seja, não basta apenas receber o dinheiro da locação para fazer um show na Baixada.

Show do Coldplay; Foto: Marcelo Andrade

Vale relembrar que, mesmo assim, o palco rubro-negro recebeu o UFC 2016 e astros como Rod Stewart, Andrea Bocelli e Michael Bublé. Para agosto, o show da turnê Amigos, que reúne Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano está confirmado.

Com essas implicações, o Coritiba percebeu que poderia entrar na rota das grandes bandas. Além de fortalecer a marca na cidade nacional e internacionalmente, artistas expondo a camisa do Coritiba e seus patrocinadores, o Coxa recebe um valor de locação compatível a outros centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O cálculo da locação depende da quantidade de pessoas no evento. Em São Paulo, cada show do Coldplay para 65 mil pessoas faz com que o clube paulista recebesse R$ 650 mil. Em Curitiba, por dois shows, o Coritiba vai receber R$ 900 mil (R$ 450 mil por evento), pois o estádio tem capacidade para receber 45 mil pessoas.

E a “culpa” é de quem?

Jair José de Souza, vice-presidente do Coritiba. Foto: Atila Alberti

Jair José de Souza, vice-presidente do Coritiba, é o cara responsável pelos shows no Couto. A negociação é com ele, pois faz parte de suas atribuições ter esse contato com as grandes produtoras musicais.

“A primeira coisa importante é dizer que o Coritiba é um time de futebol e precisamos alinhar várias situações para ter um show no Couto Pereira. Um exemplo é a tabela das competições, ou seja, não dá para fazer toda hora um grande evento musical. Nos procuram muito, inclusive temos negado alguns shows para não ter prejuízo no futebol. Eu não posso abrir valores por questão de confidencialidade, mas para esses shows do Coldplay, temos a locação e pedimos uma carga de ingressos para sorteamos entre os sócios, teve o resgate no programa Goleada Coxa-Branca, e vendemos uma parte com preço de bilheteria”, disse o vice-presidente.

Responsabilidade

Além da locação, a produtora é responsável por todo o estádio. Uma cadeira quebrada, uma pia danificada ou mesmo um estrago no gramado vai ter o custo pago por quem trouxe o artista. “Eles entregam o estádio da mesma forma que receberam. Se danificar o gramado inteiro, a produtora é responsável pela troca do gramado. Qualquer dano é por conta deles. Nós dizemos que entregamos a chave para eles. O Coxa não tem nenhuma gestão na produção ou venda de ingresso. O clube não recebe nada com a comercialização de bebida e produtos”, reforça Jair.

Questionado sobre a postura do rival Athletico e das vitórias fora de campo no aspecto melhores shows no Couto, o diretor coxa-branca evitou polemizar. “O Athletico quer ter participação, por isso não tem grandes shows lá. Não sei se é certo ou errado, mas as grandes produtoras não fazem dessa forma. Foi por isso que o The Weekend não veio para cá. A gente não conseguiu chegar a um acordo devido à data. Temos que alinhar com a tabela do Campeonato Brasileiro e não temos ainda definido pela CBF”, comentou o vice-presidente.

AC/DC no Couto?

A banda australiana AC/DC fez a última turnê no Brasil em 2009. Em Curitiba, o conjunto fez um show histórico na Pedreira Paulo Leminski, em 1996, e os fãs do rock aguardam esse retorno. Não existe previsão oficial para esta volta, mas o Coritiba já procurou os responsáveis pela produção para ter o AC/DC no Couto Pereira.

“O que temos é uma promessa para quem produz eles no Brasil, é que quando voltarem para cá, vai ter em Curitiba, e vai ser no Couto Pereira. A locação do estádio faz parte da minha alçada e a chance de ser no Couto é grande. O que posso adiantar é que estamos muito alinhados com o Foo Fighters, esperamos semana que vem confirmar o dia. O Red Hot Chili Peppers está fechado para novembro com ingressos todos vendidos”, disse Jair.

E o que os fãs acham do Couto?

Fã que é fã acompanha a banda em qualquer lugar, mas existe a preferência. A proximidade de casa, a acústica e o acesso ao lugar são pontos importantes para quem frequenta os eventos.

Para Shauan Wilso Eufrasio, 43 anos, funcionário público, e que esteve em grandes shows como Kiss, Metallica e Iron Maiden, o Couto Pereira proporciona vantagens como o acesso e a ótima qualidade no som. “A acústica do Couto é sensacional. Não tem como fazer isso em um estádio coberto. O Couto Pereira fica em uma região central, vasta rede hoteleira nas proximidades, e acesso ao transporte público para todos os lados. A pessoa que vem de fora não vai ter dificuldades, é bem localizado”, relatou Shauan.

José Ricardo no show desta quarta-feira. Foto: Arquivo Pessoal

Para quem mora ao lado do estádio, barulho não é problema. Ao menos para o advogado José Ricardo Fiedler Filho, 43 anos, que acompanhou a passagem do show do Coldplay em casa. “Desde a década de 80, o Couto Pereira recebe grande público. O Papa João Paulo II esteve aqui, esse histórico é referência sagrada para todo artista que se preza. A estética do Couto Pereira suporta eventos gigantes, diferente dos estádios supostamente mais modernos”, comentou José Ricardo que foi na segunda apresentação do Coldplay.

Outro que aprova o Couto Pereira é o analista de sistemas Ciro Zanata, 40 anos. Metaleiro desde os 13 anos, Ciro já acompanhou diversos shows e festivais no Brasil e no exterior, inclusive o primeiro grande evento musical dele foi no Couto Pereira.

“Metaleiro” Ciro Zanata. Foto: Arquivo Pessoal

“O meu primeiro show em estádio foi no Couto Pereira, vi o Iron Maiden, banda que mais gosto. O entorno do Couto Pereira é muito legal de ficar no pré-show. Os bares, a concentração das pessoas nos horários que antecedem é bacana. Espero que mais shows aconteçam por aqui, e vida longa ao Couto Pereira”, completou Ciro.



