Uso de fogos de artifício no show do Coldplay em Curitiba vira alvo de críticas

Os fogos de artifício utilizados durante o show da banda Coldplay viraram alvo de críticas e questionamentos do deputado Goura Nataraj (PDT), nas redes sociais. A primeira apresentação do grupo da capital paranaense aconteceu na noite de terça-feira (21), no Couto Pereira, marcada por luzes no céu. Desde 2019, uma lei municipal proíbe o uso de fogos de artifício com estampido.

Nas redes sociais, Goura afirma que recebeu muitas reclamações e que a prefeitura precisa checar todos os requisitos ao emitir um alvará para grandes eventos.

LEIA TAMBÉM:

>> Vocalista do Coldplay faz ‘cola’ para falar em português em show de Curitiba

>> Coldplay faz show em Curitiba e deixa 43 mil em êxtase por duas horas

“A gente também curte o Coldplay, mas em primeiro lugar vem o bem-estar das pessoas e dos animais!” afirmou o deputado. Goura comentou também na página da banda nas redes sociais. Confira:

A produtora do evento Live Nation não vai comentar o caso. A reportagem da Tribuna tenta contato com a assessoria do Coldplay e aguarda um retorno da Prefeitura de Curitiba.

Veja que incrível