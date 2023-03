Vocalista do Coldplay faz ‘cola’ para falar em português em show de Curitiba

O primeiro show da banda britânica Coldplay em Curitiba foi marcado pelas tradicionais pulseiras de LED e por uma versão em português da música “Magic”. Os versos “I call it magic, when I’m with you” se transformaram em “Chamo de Magia, ao seu lado”. Essa não foi a única tentativa de Chris Martin de falar português.

A página Portal Coldplay, que concentra informações sobre o grupo, revelou uma cola do vocalista para se comunicar com os fãs brasileiros. Nela é possível ver a tentativa de pronúncia de algumas palavras. O “boa noite”, o “levanta a mão” e “abaixa” se tornaram “boa noichi”, “levanta a maum” e “abaisha”. Para demonstrar felicidade, o vocalista escreveu “muinto feliz jistar aqui con vosais”. Já para agradecer, a tradução foi “obrigado pelo esforzo jistar aqui oji. gratchi-daum”

A banda levou 43 mil pessoas ao estádio Couto Pereira, na noite de terça-feira (21). A expectativa é de uma nova lotação nesta quarta-feira (22), para o segundo e último show em Curitiba. Depois, o grupo segue para o Rio de Janeiro e completa onze apresentações no Brasil.

