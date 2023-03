Uma odisseia no espaço: não, não é sobre o filme de ficção científica do Kubrick. Se trata do show espetacular da banda britânica Coldplay nesta última terça-feira (21), no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba. A apresentação da turnê Music Of Spheres ficou na memória e na história dos grandes shows da capital.

A sensação das 43 mil pessoas que estavam presentes neste primeiro dia de show da banda britânica em Curitiba era de euforia e encantamento. Foram tantos efeitos especiais, que seria fácil acreditar que estávamos em contato com seres de outro planeta. Luzes de LED, grandes telões, chuva de papel picado colorido em quadrado, em fitas, em formato de estrelas, borboletas. Teve também grandes labaredas, fogos de artifício, cascatas de luz no céu, gelo seco, roupas de luzes. Só faltou mesmo descer um óvni até gramado protegido do estádio.

E as famosas pulseiras? Show à parte. Para quem utilizou e pode curtir o efeito delas, sensacional! Credenciados como imprensa não receberam o acessório, mas foi óbvio notar como elas estavam conectadas com todo o espetáculo. Elas brilharam durante quase duas horas de show, em várias cores, várias intensidades, de maneiras diferentes – dependendo de onde você estivesse. Da arquibancada piscavam de uma forma. Na pista, as luzes do acessório eram diferentes, e assim por diante.

As pulseiras precisavam ser devolvidas, para garantir um menor impacto e menos produção de lixo no planeta. Afinal, os músicos britânicos querem passar a mensagem de consciência ambiental e impacto reduzido na produção de CO2. Segundo a produção, as apresentações do Coldplay estão tendo a redução da emissão de CO2 em 80% no Brasil.

Repertório da última noite foi repleto de músicas variadas, de álbuns recentes mas também de produções realizadas há mais de 20 anos. A banda focou em sucessos mais atuais, mas surpreendeu com os hits antigos como ‘Clocks’, ‘Fix You’, ‘Yellow’ e ‘Sparks’.

Logo numa das primeiras músicas, Chris Martin interrompeu a banda para o reparo de uma guitarra. A pausa foi rápida, mas o vocalista fez questão pedir desculpas e explicar o que aconteceu.

Com muito carisma e proximidade com o público, Chris Martin surpreendeu (mais uma vez). Ele fez questão de trocar palavras em português e demonstrou simpatia. O auge aconteceu ao cantar a música Magic. Chris Martin encantou mais de 40 mil pessoas ao traduzir a letra da banda para o português. Magic então ganhou uma nova versão com novo sotaque: virou Magia.

