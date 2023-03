Coldplay janta em Curitiba em um dos 100 melhores restaurantes da América Latina

A banda britânica Coldplay escolheu o Restaurante Manu para jantar nesta segunda-feira (20). No local, atendimento exclusivo. O Manu abriu as portas ontem apenas para receber o grupo de músicos e sua equipe. O Coldplay se apresenta terça-feira (21) e quarta-feira (22) em Curitiba, no estádio Couto Pereira.

A casa comandada pela chef Manu Buffara, eleita Melhor Chef Mulher da América Latina pelo Latam 50 Best, serve apenas menu degustação. E foi esse o jantar do Coldplay na noite de segunda-feira na capital paranaense.

Degustação a R$ 630

Peixes, frutos do mar e vegetais são os protagonistas do menu. A sequência tem apenas um prato com carne vermelha – e não é uma proteína bovina. O valor do menu degustação no Restaurante Manu é de R$ 630, sem harmonização. Em 2022 , a casa foi eleita uma das 100 melhores da América Latina pelo ranking 50Best.

