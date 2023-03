Destaque na cena mineira, o duo pop Clara x Sofia iniciou a fase autoral em 2019 e em agosto de 2022 lançaram “Nada disso é pra você”, primeiro álbum da carreira. Após alta repercussão do disco, apresentações pelo país e no exterior – com passagens por Espanha e Portugal -, e milhares de streams nas plataformas digitais, as artistas foram convidadas para abrir os shows da banda britânica Coldplay em uma tour de cinco apresentações, em Curitiba (21 e 22 de março) e no Rio de Janeiro (25, 26 e 28 de março). Em Curitiba, os shows acontecem no Couto Pereira e as meninas sobem ao palco às 18h15.

A confirmação veio no dia 5 de agosto de 2022. “O convite aconteceu no mesmo dia em que a gente lançou nosso primeiro álbum, que era um sonho, uma coisa em que a gente trabalhou muito pra lançar do nosso jeito, e para as pessoas escutarem e falarem: isso é Clara x Sofia. O Lipe, nosso manager, falou pra gente acreditar nos nossos sonhos, na nossa capacidade, no nosso trabalho, e contou pra gente: vocês vão abrir o show do Coldplay! Ai meu Deus, foi um chororô, uma emoção, muito surreal, porque é o maior feito da nossa carreira. Foi muito emocionante, muito feliz”, conta Sofia Lopes.

>O que esperar do show do Coldplay em Curitiba: ChatGPT dá a resposta!

>Curitibana toca piano em show do Coldplay e faz homenagem incrível ao falecido pai; Vídeo!

O duo carrega um pop autêntico em uma sonoridade charmosa e misteriosa com forte influência do pop europeu contemporâneo, bebendo também das fontes do pop rock, do funk e da bossa nova. O termo “chiclete chic”, criado por Clara x Sofia para descrever sua sonoridade, explica o uso de refrões marcados e elementos mais sofisticados nos singles. Desta forma, as mineiras têm consolidado seu conceito artístico e fortalecido o trabalho autoral que iniciou há três anos. A constância de lançamentos, dedicação e importantes parcerias têm feito Clara x Sofia alçar importantes voos durante a carreira.

Com importante presença no universo digital – são mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e 9 milhões de acessos nas principais plataformas de streaming -, Sofia Lopes comenta: “O público pode esperar uma apresentação focada em ‘Nada disso é pra você’. O que mais queremos é ver nosso primeiro álbum na boca das pessoas e esses shows serão oportunidades enormes para isso. Vamos apresentar este disco como vocês nunca viram, pois é o acontecimento mais surreal de nossa carreira até o momento”, declara.

>Coldplay em Curitiba: banda pede mais de 50 garrafas de ‘água mais pura do mundo’

>‘Esquenta’ pré-show do Coldplay em Curitiba: sete hits da banda

Mas o duo não se destaca apenas no digital, suas performances são dançantes, coreografadas, com guitarras, teclados, synth, baixo, bateria forte e vocais marcantes. Para a tour com o Coldplay, Clara x Sofia tem feito uma maratona de ensaios para que os 30 minutos no palco sejam uma explosão de pop. “Desde outubro estamos ensaiando exaustivamente com a nossa coreógrafa Raquel Parreiras e já é nítida a melhora no fôlego e preparo físico, que são muito importantes para um show ao vivo com dança. O público pode esperar os 30 minutos mais perfeitos e cheios de pop das nossas vidas, estamos muito animadas e ansiosas para subir no palco e cantar para os fãs do Coldplay, tenho certeza que todos vão curtir tanto quanto a gente”, comemora Clara Câmpara.

Serviço

Quando: 21 e 22 de março de 2023 (terça )

Local: Estádio Couto Pereira (R. Ubaldino do Amaral, 37 – Alto da Glória)

Abertura dos Portões: 17h

Horário: Clara X Sofia: 18h15

Horário: Coldplay: 20h30

Classificação etária: 14 anos. Menores de 05 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

Ingressos: www.eventim.com.br

Veja que incrível