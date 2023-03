‘Esquenta’ pré-show do Colplay em Curitiba: sete hits da banda

A banda inglesa Coldplay, que está em turnê do álbum “Music of the Spheres” pelo Brasil deve chegar em breve em Curitiba, para um dos shows mais aguardados de 2023 na capital. Os ingressos estão esgotados.

O show na capital paranaense está programado para o dia 21 de março, no estádio Major Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. A expectativa é geral e os fãs já estão em contagem regressiva.

Para ajudar a entrar no clima, a Tribuna do Paraná fez uma seleção com os principais hits da banda londrina – um empurrãozinho para aquele ‘esquenta’ pré-show.

1 – Yellow | Parachutes (2000)

2 – Clocks | A Rush of Blood to the Head (2002)

3 – Viva La Vida | Viva La Vida (2008)

4 – Paradise | Mylo Xyloto (2011)

5 – Magic | Ghost Stories (2014)

6 – Adventure Of a Lifetime | A Head Full of Dreams (2015)

7 – Something Just Like This | Kaleidoscope EP (2017)

Bônus!! My Universe | Music Of The Spheres (2021)

