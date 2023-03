Imagine Dragons faz show vibrante na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

Não teve chuva que esfriasse o clima quente da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, na noite desta quinta-feira (02). A banda norte-americana Imagine Dragons levantou o público de mais de 30 mil pessoas e surpreendeu em entusiasmo durante quase duas horas de show – ou melhor, um grande espetáculo.

Uma grande estrutura de luzes, imagens em grandes telões, grandes tochas de fumaça e canhões de papel picado completaram a atmosfera do espetáculo, que em uma palavra poderia ser resumido em: vibrante!

Cerca de 15 minutos antes do show dos americanos começarem, a chuva tomou conta da Pedreira e pegou alguns fãs desprevenidos, sem capa de chuva. Teve gente que improvisou com sacos de lixo, mas a maioria já estava preparada – a previsão do tempo para Curitiba tinha dado o aviso.

Mesmo assim, embaixo de chuva mesmo, a banda começou o espetáculo minutos depois das 20h30 – horário programado para o início do show. Parece até que a chuva acalmou e foi embora na segunda, ou terceira música, tanto faz. A chuva foi mesmo uma mera coadjuvante. Dan Reynolds, o vocalista, pareceu mesmo não se importar com o clima. Caloroso, ele comandou o show todo sem camisa.

O público se empolgou fez a Pedreira tremer com “Believer”, “Thunder”, “Enemy”, “Demons”, “Bones”, “Radioactive”. Foram ao todos 21 músicas, num setlist marcado por hits empolgantes e agitados, e também baladas mais calmas e acústicas, como “Next to Me” e “Wrecked”.

Calor comandando por Dan Reynolds

Nem mesmo uma forte tempestade de neve poderia esfriar o caloroso show liderado pelo vocalista Dan Reynolds. Durante quase duas horas de apresentação, Reynolds trocou carinho com o público curitibano, que respondeu com muita energia. “I love you”, “I love you”, repetiu ele.

Calor físico, e que físico! Dan Reynolds realmente com o treino em dia. Para o delírio de quem estava pertinho da grade, ele abraçou fãs, apertou mãos e distribuiu sorrisos e carinho para os curitibanos. Estava familiarizado com os brasileiros. Até confidenciou, “meu pai morou muitos anos no Brasil. Sempre tinha uma garrafa de guaraná na nossa geladeira, assistia futebol com meu pai em casa. Quem diria que um dia eu estaria fazendo um show aqui no Brasil”.

Reynolds aproveitou os mais de 30 mil ouvintes para dar um recado importante de saúde mental. “Depressão e ansiedade, muitas pessoas têm. Eu estava super confuso, sozinho. Mas não se sinta sozinho. Não guarde isso pra você mesmo, fale com seus amigos, fale com a sua família. Avalie ir para a terapia. Eu fui para a terapia. Sua vida é sempre algo que vale a pena lutar, sempre”, encorajou.

Veja que incrível