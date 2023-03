Já não é de hoje que os bolos de festas ganharam um espaço para lá de especial nas comemorações dos mais variados tipos. Alguns têm destaque especial, de acordo com a moda do momento. Em Curitiba, nas redes sociais, a postagem de um estilo de bolo no estilo cartoon fez sucesso nesta semana. O bolo é de uma confeitaria caseira da capital e, por causa dos contornos, parece ter sido retirado de um desenho animado. A Tribuna bateu um papo com a confeiteira para saber se a moda pegou mesmo por aqui.

“Sim. Essa moda, que veio dos Estados Unidos, há umas duas ou três semanas deu uma bombada e chegou no Brasil. Aqui em Curitiba, são poucas confeiteiras que fazem. Quando postei a foto no Clube da Alice, foram muitas curtidas e o pessoal começou a encomendar. São muitos pedidos, muita procura”, contou a empresária e confeiteira Araí Amá Widor, 27 anos.

Ela diz que aprendeu a fazer o bolo cartoon “super rápido”, vendo dois vídeos no Youtube e uma foto. “Ele não é um bolo difícil. Só tem algumas técnicas e demora um pouco para finalizar por causa dos detalhes que tem o contorno. É tudo feito à mão”, diz a Araí.

O bolo da foto da postagem, segundo a Araí, é do tamanho pequeno. Ela levou cerca de uma hora e meia para finalizar. “Dependendo do tamanho, vai levando um pouco mais de tempo. E, dependendo dos detalhes, também”, conta.

Sobre a “nova moda” do bolo cartoon, a Araí tem uma teoria. “As pessoas que comemoraram aniversários todos os anos, elas procuram uma novidade para surpreender os convidados. Então, o cartoon é um modelo novo que fica bem bonito. Ele dá uma ilusão de ótica muito legal, por isso bombou bastante. Ele chegou para tomar o lugar do Bentô Cake, que vinha sendo o mais pedido”, aponta a confeiteira.

Os detalhes do bolo cartoon que a confeiteira se refere são os contornos em preto feitos em uma base branca, para dar uma ilusão de desenho à mão mesmo, de apenas duas dimensões.

Confeiteira Araí Amá Widor, 27 anos. Foto: dilvulgação.

Quanto custa um bolo cartoon?

O valor da encomenda, geralmente, varia de acordo com o tamanho, o sabor e a decoração, por ser um trabalho artesanal. O bolo cartoon da Araí, por exemplo, tem valor da encomenda a partir de R$ 90.

A confeitaria da Araí está no Instagram com o nome Petit Amá. Ela trabalha na área há seis anos, com doces personalizados. E há três anos, com bolos personalizados.

“Iniciei com os doces porque queria poder trabalhar tendo meu filho perto de mim. Os bolos comecei exatamente na pandemia, quando não podiam fazer festas grandes. A opção de um bolinho decorado para não passar em branco a comemoração agradou bastante os clientes”, comemora a empresária, que trabalha somente com encomendas.

Veja que incrível