McDonald’s abre 30ª unidade de Curitiba num dos bairros mais queridos da cidade

Uma nova unidade da rede McDonald’s acaba de abrir as portas no Boqueirão. Esta é a 54ª restaurante do Paraná e a 30ª de Curitiba, e está localizada na rotatória da Rua Francisco Derosso com a Rua Izaac Ferreira da Cruz, duas principais vias da região.

Com dois andares, o piso superior é destinado apenas para a cozinha. O processo de entrega dos pedidos é uma novidade no estado: os sanduíches descem para o balcão de distribuição através de uma esteira, que otimiza o processo de entrega entre os andares.

LEIA TAMBÉM:

>> Queda de muro em lar de idosos em Curitiba deixa operários em estado grave

>> O barbeiro do Governador! Conheça o Arídio, o homem que cuida do cabelo de Ratinho Jr

A estrutura, design e arquitetura do novo restaurante são inéditos na capital e trazem ações sustentáveis, com reciclagem de óleo, economia de água nas pias e de energia nos equipamentos e lâmpadas. A unidade opera também com o programa de redução de plásticos, restringindo o uso de tampas deste material para bebidas e sobremesas.

O salão comporta 80 pessoas e oferece o cardápio completo do McDonald’s. Além disso, a unidade atende com delivery e Drive-Thru e possui um estacionamento com 46 vagas para carros e motos.

O novo McDonald’s fica na Rua Izaac Ferreira da Cruz, 5.470, no Alto Boqueirão. Aberto das 10h às 23h.

Veja que incrível