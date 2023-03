Fim de uma era? Batatinhas fritas do Mc Donalds estão com os dias contados? Não, não é bem assim. Consumidores da França irão parar por um tempo de comer as famosas batatas fritas do McDonald’s. Não que venha a ser um protesto dos consumidores, mas uma decisão da rede de fast food no país. A rede irá substituí-las no cardápio por um mix de legumes com cenoura, pastinaca (hortaliça parecida com a cenoura) e beterraba. Será que vai colar? Aqui no Brasil isso daria um BO dos grandes, hein?

A fase “sem fritas”, inicia no próximo dia 7 de março, segundo a imprensa francesa, e deve durar entre três e quatro semanas. O objetivo é testar a receptividade dos consumidores ao oferecer produtos considerados mais saudáveis.

Ideia da rede de fast food na França é criar um mix de legumes para o lugar da batata frita. Foto: Reprodução/ Mc Donald´s França.

Campanha para diversificar a alimentação

De acordo com a rede francesa do McDonald´s, a campanha ocorre a partir da vontade dos clientes de diversificar alimentação.

“É um trabalho de longo prazo que iniciamos em agosto de 2021 para reservar as terras dos nossos 25 produtores parceiros. Após a semeadura em março passado, a colheita foi feita em outubro, antes do processamento para o lançamento”, disse o diretor de compras do McDonald’s, Éloi de la Celle, ao jornal francês Le Parisien.

De acordo com o porta-voz da empresa na França, foram testados doze vegetais para chegar aos três esolhidos.”Precisávamos de vegetais bastante duros, mas com baixo teor de água, resistentes ao corte”, relatou.

E no Brasil, você apoiaria essa troca por vegetais?

