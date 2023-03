A prefeitura de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, postou uma brincadeira nas redes sociais que gerou vários comentários na última quarta-feira (1.º). No Facebook, o município voltou a usar o meme com o gatinho Sabrino, mascote da prefeitura, e com a Capivara, que na imagem representa Curitiba. Os dois debatem sobre o preço da tarifa de ônibus: Curitiba reajustou para R$ 6 e Araucária baixou para R$ 1,25.

O último reajuste na capital paranaense, ocorrido na quarta-feira, tem gerado polêmica. O valor subiu para R$ 6 de um dia para o outro, sem muito aviso antecipado para a população. O aumento foi de R$ 0,50. Enquanto isso, o preço da passagem do transporte coletivo em Araucária foi para R$ 1,25. O reajuste na passagem de ônibus em Curitiba, inclusive, gerou um protesto na noite de quinta-feira (2).

Um meme semelhante postado nas redes sociais da prefeitura de Araucária já havia gerado polêmica em março do ano passado. Na época, o preço da tarifa de ônibus em Curitiba tinha subido 22%, indo para R$ 5,50. Era o maior reajuste dos últimos dez anos para aquele período, na capital. Já em Araucária, tinha sido o oposto, a tarifa de ônibus ficou mais barata, indo para R$ 1,70. No meme, Sabrino mandou a capivara de Curitiba ir pro Barigui fazer umas selfies após o reajuste daquele ano.

Na época, o gerente geral de comunicação da prefeitura de Araucária disse que a intenção não era provocar.

E o meme de 2023?

No meme deste ano, nas redes sociais da prefeitura de Araucária, um card em destaca que o preço da tarifa da cidade caiu para R$ 1,25. A capivara logo fala: “Sério isso, Sabrino??? Pq vc me odeia???”. O Sabrino responde: “Juro que eu não sabia… Nem meme pra isso eu tinha. (MINHA CHEFE VAI ME MATAR)”.

Até por volta das 19h desta quinta-feira (2), a postagem contava com cerca de 700 curtidas e 157 compartilhamentos. Eram 86 comentários.

“Urbs Curitiba não é por nada não, mas vc precisa ver isso kkkkkkk”, dizia um deles. “Enquanto Curitiba aumenta valores, Araucária cidade modelo abaixa”, dizia outro.

“A Capivara!!! Eu num guento isso não!”, falava outro comentário.

