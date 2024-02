Mais de um milhão de metros cúbicos de terra: essa é a previsão apenas para a fase de terraplanagem e drenagem da obra que inicia a construção da nova fábrica da Electrolux em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A previsão é que as atividades sigam até o dia 31 de outubro de 2024. A nova fábrica deve gerar cerca de dois mil empregos no futuro.

Gestor da unidade de negócio da Construtora De Amorim e responsável por essa etapa, Bernardo Oliveira comenta sobre a relevância do empreendimento para a comunidade local.

“A obra representa um marco significativo para São José dos Pinhais, pois a Electrolux Group investirá R$ 700 milhões, promovendo desenvolvimento para a região” destaca o engenheiro.

Nesta fase, a terraplanagem é necessária para preparar o terreno para a planta industrial e contará com diversos equipamentos pesados da chamada linha amarela que trabalharão em escavação, deslocamento para remoção de vegetação, compactação e outras ações fundamentais para o empreendimento.

Além dos benefícios locais, a construção da nova fábrica da Electrolux pode auxiliar a transformar São José dos Pinhais em um polo industrial relevante no cenário paranaense.

A cidade já ocupa a 2ª posição no ranking estadual da consultoria Urban Systems, elaborado pela revista EXAME, e está em 58º lugar no ranking nacional como um dos melhores destinos para investimentos industriais.

