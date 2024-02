Bom Jesus inaugura colégio e faculdade em maior cidade da RMC

O campus da FAE Centro Universitário e a unidade do Colégio Bom Jesus de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foram ampliados em cerca de 9 mil metros quadrados de área. Com salas de aula modernas e estacionamento amplo, a nova estrutura física soma aproximadamente 17 mil metros de área construída e aumenta significativamente a capacidade de atendimento da instituição.

Com dois novos prédios, a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental do Colégio passam a ocupar uma das construções. Já os estudantes do Ensino Médio serão alocados no andar térreo do segundo prédio, que conta com cinco pavimentos. Nos andares restantes estarão as salas para os oitos cursos de graduação da FAE. A inauguração dos novos prédios será nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, às 15h.

Para o Colégio, a nova estrutura dobrou de tamanho, ampliando a capacidade de 770 para 2 mil estudantes. Com as obras, foi possível acrescentar mais uma etapa escolar na Educação Infantil, possibilitando receber também alunos a partir de 3 anos de idade.

Centro Universitário

Em relação à FAE, a nova estrutura triplica a capacidade, disponibilizando cerca de 1,5 mil vagas. Além disso, a instituição passa a ofertar o curso de Psicologia e o turno matutino para Psicologia e Direito.

O diretor-geral do Grupo Educacional Bom Jesus e reitor da FAE, Jorge Apóstolos Siarcos, destaca que a nova estrutura, moderna e ampla, consolida a presença do Grupo na cidade. “Mais que ampliar a oferta de vagas, colocamos toda a nossa expertise educacional à disposição da comunidade escolar e acadêmica do município e região, promovendo uma educação voltada à formação de cidadãos justos, que praticam o bem e aptos para lidar com os diferentes cenários pessoais e profissionais”.

Para o Frei João Mannes, presidente do Grupo Educacional Bom Jesus, os novos prédios são a materialização da missão franciscana de educar. “Nesses espaços vamos proporcionar aos alunos uma formação integral, que vai prepará-los para serem cidadãos de bem, protagonistas do próprio futuro, colocando em prática o que aprenderam, sendo agentes de mudança na vida em família, no convívio social e na carreira profissional”, afirma.

Já o diretor do campus FAE São José dos Pinhais, Elcio Douglas Joaquim, ressalta a importância de uma instituição de ensino superior de qualidade na região metropolitana de Curitiba. “O município tem poucos acessos e o trânsito está cada vez mais congestionado. Por isso, é tão importante termos uma instituição de qualidade para atender os nossos alunos com um ensino cada vez mais completo, em um dos municípios mais importantes para a economia da região, já que São José dos Pinhais é um polo industrial e só cresce”, destaca.

O professor conta ainda que o novo prédio em São José dos Pinhais é a realização de um sonho antigo da FAE: uma estrutura totalmente projetada para uma instituição de ensino superior, com salas de aula bem feitas, modernas, funcionais, com climatização e toda a tecnologia disponível.

A gestora do Colégio Bom Jesus São José dos Pinhais, Stela Regina Gressler Wontroba, conta que a unidade está preparada para atender todos os alunos do Colégio. “A nova estrutura traz maior valor e enriquecimento à nossa prática pedagógica, já consolidada localmente. Com isso, a jornada escolar ficará ainda mais acolhedora, dinâmica e motivadora”, afirma Stela. O Colégio Bom Jesus de São José dos Pinhais continua com matrículas abertas.

O Grupo Educacional Bom Jesus chegou a São José dos Pinhais em 2009, quando instalou a primeira unidade educacional do Colégio, neste mesmo endereço.

Vestibular

As inscrições para os vestibulares nos dois campi (São José dos Pinhais e Curitiba) são gratuitas e podem ser feitas pelo site fae.edu/vestibular. Ao se inscrever, o aluno escolhe data e horário para a prova on-line, de acordo com o cronograma de cada campus. Para quem quiser fazer a prova de forma presencial, basta escolher o campus e agendar pelo e-mail vestibular@fae.edu ou WhatsApp (41) 99277-7200.

CURSOS OFERECIDOS:

Campus São José dos Pinhais (PR)

Administração (noturno)

Ciências Contábeis

Direito (noturno e novo turno matutino)

Psicologia (curso novo, com 40 vagas)

Tecnologia em Gestão Comercial (semipresencial)

Tecnologia em Gestão de RH (semipresencial)

Tecnologia em Gestão Financeira (semipresencial)

Tecnologia em Logística (semipresencial)

Campus Curitiba (PR)