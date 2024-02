Projeto The Next Chef reúne talentos da gastronomia de Curitiba

O cenário gastronômico de Curitiba será palco de uma experiência única e emocionante em 2024. No dia 19 de fevereiro acontece a primeira disputa do projeto The Next Chef, uma competição promovida pelo Bom Gourmet que reúne os alguns dos principais chefs iniciantes da cidade.

O jovens talentos se enfrentam em duelos gastronômicos no sistema mata-mata (como no futebol) e quem decidirá o vencedor serão os clientes dos restaurantes escolhidos para cada rodada. Quem quiser participar precisa correr, pois os ingressos estão acabando. Veja como adquirir o seu convite aqui!

Sob a temática “Deus me Livre Não ser Brasileiro”, o primeiro evento acontece no restaurante Koré, do Qoya Hotel. O primeiro jantar do The Next Chef vai celebrar os sabores autênticos do Brasil e proporcionar ao cliente a experiência de um jurado de gastronomia. Esse é o mote de todo o projeto The Next Chef, ou seja, o cliente está no centro da experiência.

A cada jantar, dois dos chefs disputam para conquistar o paladar do cliente com uma entrada e um prato principal. Depois de provar o que os chefs prepararam, os clientes da noite votam em cinco diferentes critérios. Quem somar o maior número de pontos, segue no jogo.

Os competidores

Na competição estão oito jovens chefs de Curitiba. Seis deles foram indicados por renomadas escolas e faculdades de gastronomia da cidade, outros dois vieram por meio de inscrição e seleção do Bom Gourmet. Em comum: todos têm até cinco anos de formação em gastronomia.

A primeira fase do The Next Chef é classificatória para as semifinais. As duplas que irão duelar nos quatro primeiros jantares foram definidas por meio de sorteio na cozinha do Bom Gourmet, realizado na noite desta segunda-feira (05), depois da apresentação dos competidores para o público.

Fazem parte da disputa:

André Zioli (indicado pela Inspirar Gourmet, atua no hotel Mercure);

(indicado pela Inspirar Gourmet, atua no hotel Mercure); André Bergamo (inscrito selecionado pelo Bom Gourmet, está à frente do La One Gastrobar);

(inscrito selecionado pelo Bom Gourmet, está à frente do La One Gastrobar); João Paulo Rypka (indicado pela UP/Cruzeiro do Sul, trabalha no Restaurante Igor);

(indicado pela UP/Cruzeiro do Sul, trabalha no Restaurante Igor); João Pedro Videira (foi indicado pela PUCPR e atualmente está no ASU);

(foi indicado pela PUCPR e atualmente está no ASU); João Carlos Fontoura (indicado pela Opet, ele é sous chef no Miuq);

(indicado pela Opet, ele é sous chef no Miuq); José Guilherme Machado (indicado pelo Senac-PR, está no Barceloneta);

(indicado pelo Senac-PR, está no Barceloneta); Lucas Coelho (indicado pelo Centro Europeu, é chef do Hai Yo);

(indicado pelo Centro Europeu, é chef do Hai Yo); Thiago Maia Matos (inscrito selecionado pelo Bom Gourmet, ele comanda as cozinhas dos Supermercados Ítalo).

Primeiro duelo

Primeiros competidores. Fotos: Lening Abdala/Divulgação/The Next Chef

No jantar de estreia, os cozinheiros José Guilherme Machado e João Paulo Rypka irão se enfrentar.

Com uma paixão pela gastronomia enraizada desde a infância, José Guilherme Machado é natural de Londrina e traz consigo uma história de determinação e perseverança. Após uma jornada de autoconhecimento, ele encontrou sua verdadeira vocação na cozinha. Formado pelo Senac-PR, atua no restaurante Barceloneta.

Já João Paulo Ripika é originário de Contenda (PR) e sonhava em ser atleta, mas acabou trilhando outros caminhos que o levaram a se apaixonar pela gastronomia. Atuou no Restaurante Bobardí e hoje trabalha na cozinha do Restaurante Igor, casa de um dos Chefs 5 Estrelas do Prêmio Bom Gourmet de 2023. Graduado pela Universidade Positivo, ele diz estar pronto para conquistar paladares e corações com sua habilidade e criatividade na cozinha.

Os dois cozinheiros irão duelar no dia 19 de fevereiro no restaurante Koré. A casa fica no Qoya Hotel e será a anfitriã da estreia do The Next Chef. “Estamos muito felizes por poder contar com essa parceria com o Koré na estreia do The Next Chef. O restaurante oferece um espaço moderno e, ao mesmo tempo, acolhedor para os clientes, além de uma cozinha muito bem equipada para os nossos competidores. Vamos estrear em grande estilo”, comenta Caroline Olinda, head do Bom Gourmet.

Quero participar

Fotos: Lening Abdala/Divulgação/The Next Chef

Os ingressos para o primeiro jantar do The Next Chef já estão disponíveis na plataforma Zet (https://comprenozet.com.br/eventos/the-next-chef/) ainda com valores especiais de lançamento. São apenas 60 lugares disponíveis por jantar nesta fase de classificação.

Além das duas entradas e dos dois pratos principais preparados pelos dois chefs que competem na noite, a experiência do The Next Chef ainda inclui: Welcome drink, harmonização com vinhos e sobremesa (preparada pelo chef da casa anfitriã).

O The Next Chef conta com o patrocínio de Romanha Alimentos. Parceiros do projeto, a Aprons assina os aventais e dólmãs de toda a equipe The Next Chef e a Germer Porcelanas é a responsável pelas louças utilizadas pelos chefs. Nesse primeiro jantar, o welcome drink é assinado pela Bastards, que lançou recentemente um gin próprio.

Datas dos Próximo jantares classificatórios: 11/03, 08/04 e 13/05.

